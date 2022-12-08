«Будь помоложе, ушел бы добровольцем»: 92-летний житель Хабаровска пожертвовал деньги солдатам

Владимир Эпов всем сердцем и душой болеет за Россию Фото: хабаровское отделение ОНФ

Нашумевшая история о 72-летней Наталье Пасике, отправившейся в луганский госпиталь работать добровольцем, нашла отклик в душах многих хабаровчан. В краевое отделение ОНФ стало поступать все больше обращений, некоторые стали звонить и тоже проситься отправить их в зону СВО, а кто-то ошибочно полагал, что за волонтерство активисты там получают деньги.

Как писала ранее «КП» - Хабаровск», Наталья Пасика этот миф развеяла, жителям региона она объяснила, что наградой для волонтеров являются добрые слова и благодарность подопечных. Нашлись среди хабаровчан и такие, кто решил пожертвовать чуть ли не последние деньги на нужды солдат, защищающих родину. Например, 92-летний Владимир Тихонович Эпов.

- На вопрос: «Почему помогаете?», отвечает: «Я помогаю родине. Для меня родина - самое главное. Если бы не возраст, пошел бы добровольцем». С этими словами попросил помочь сделать денежный перевод на региональный счет, - рассказали в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Пенсионер пришел в ОНФ с целью помочь солдатам Фото: хабаровское отделение ОНФ

Всех, кто приходит внести свой бесценный вклад в общее дело - для победы, объединяет лишь одно желание - помочь. Сам 92-летний пенсионер именно так и говорит, что свою родину он безмерно любит и готов помогать всеми силами.

- Сейчас на пенсии и решил помочь нашим воинам, которые защищают нашу родину. Я так люблю Россию и готов помогать, чтобы она цвела и жила, - сказал пенсионер.

Владимир Тихонович 35 лет проработал начальником золотодобывающего карьера «Широкий». К любому делу он относится с особой ответственностью, вот и пока руководил карьером, производительность там была на высоте, за время его работы на месте добыли больше 20 тонн металла. За отличную работу он получил в разное время три автомобиля!

Пенсионер является кавалером Ордена трудового знамени, почетным горняком, ветераном Карибского кризиса. А еще он пишет книги. Одну из них - «Колыма», он подарил народному фронту.

Владимир пишет книги, одну из них он подарил фронту Фото: хабаровское отделение ОНФ

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это картина не для слабонервных»: 71-летняя жительница Хабаровска рассказала о работе в луганском госпитале

71-летняя жительница Хабаровска рассказала о работе в луганском госпитале(подробнее)