«Ее помощь бесценна»: пациенты луганской больницы рассказали о необычной заботе 71-летней Натальи Пасики из Хабаровска

Возвращаться в Хабаровск Наталья Пасика пока не планирует, она нужна там, в луганской больнице Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабаровское отделение Общероссийского народного фронта продолжает рассказывать о жизни и работе хабаровчанки Натальи Пасики, которая отправилась добровольцем в зону проведения спецоперации. Уже больше месяца 71-летняя женщина помогает пациентам в луганской больнице, и домой возвращаться пока не планирует. Те, о ком Наталья Пасика заботится, отзываются о ней с особым теплом, помимо ежедневного ухода Наталья с пациентами ведет беседы по душам, рассказывает истории и даже читает стихи собственного сочинения.

- Мы часто созваниваемся, спрашиваем, как дела. Сестра милосердия немного рассказывает о своих подопечных, работе, но нам прислали отзывы о нашей Богдановне. Пациенты благодарят за помощь, именно она приносит таблетки, покупает необходимое, переодевает, поправляет постель, кормит. Кроме этого, читает стихи свои и своей мамы, - рассказали в ОНФ.

Пациенты называют хабаровчанку бабушкой Наташей. Говорят, что с ней можно поговорить о наболевшем, о важном, она может поддержать беседу на любую тему, да и просто выслушать, поддержать добры словом.

- Я поступила очень тяжелая, а Наталья Богдановна мне очень помогла. И водила меня, и лекарства мне приносила, я сама была не в состоянии совершенно. И морально поддерживала, очень красивые стихи нам читала. Большая помощь, спасибо большое Наталье Богдановне, - говорит одна из подопечных хабаровчанки.

Еще одна пациентка больницы рассказала, что Наталья Пасика отзывчивый человек, где нужно, поправит постель, поможет одеться, отведет куда нужно и принесет лекарства.

- Мы много общались, она человек эрудированный, грамотный. Я считаю, что такая помощь нужна, потому что много здесь и одиноких, и беспомощных, и больных, - говорит пациентка.

История Натальи Пасики, 71-летней женщины из Хабаровска, прогремела на всю России. Когда ее близкие отправились добровольцами в зону СВО, женщина четко решила, что сидеть сложа руки не может, и обязательно должна отправиться туда же, помогать всем, чем может. Она пришла в ОНФ и заявила, что хочет поехать в луганский госпиталь добровольцем, помогать раненым. Спустя некоторое время отправить хабаровчанку все-же удалось, и теперь за ее судьбой следит вся страна.

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