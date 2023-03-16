Уже не первый раз грабят: работники соседних бутиков рассказали о тяжелой судьбе ювелирного магазина в Хабаровске

На месте ограбления заделали зияющую в полу дыру Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Дерзкое ограбление, случившееся в ночь с 13 на 14 марта в ювелирном магазине «Карат» в Хабаровске, оказывается, не стало новостью для местных жителей. У этого бутика изначально была тяжелая судьба - грабили не единожды. На месте ЧП утром 16 марта побывал корреспондент «КП» - Хабаровск» и пообщался с продавцами соседних бутиков и магазинов.

Как рассказали сотрудники, этот магазин и ломбард не впервые грабят. В прошлый раз налет совершили посреди дня, в магазин прямо через центральный вход ворвались люди в масках. Это произошло 2-3 года назад, подробности у местных уже стерлись из памяти.

Неизвестные ограбили магазин "Карат" Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- И вот опять грабят. Прямо за стенкой у нас он. Правда, теперь воры хитрее сделали, подкоп вырыли. Мы пришли на работу 14 числа - а тут суета такая, все бегают. Наши говорят, что сигнализация сработала, но ее посчитали ложной, потому что охрана обошла, все двери и окна целые, ничего подозрительного не увидели, конечно же, они не вскрывали магазин, - рассказывает продавец продуктового магазина, соседствующего с «Каратом».

Как рассказывают работники "Универсама", ограбление обнаружила сотрудница магазина. Придя на работу утром, она открыла роль-ставню и перед глазами появились только пустые витрины и грязь от раскуроченного пола. В левом дальнем углу зала была огромная дыра. 14 и 15 числа здесь шли активные работы.

В 10 утра в «Карате» заработал ломбард, на вопросы журналисту его работница отвечать отказалась, отправив к руководству. Сам же ювелирный магазин остается пока закрытым, через весь зал протянута лента с табличкой, а на месте, где еще накануне зияла огромная дыра в полу - уже все заделано и замазано. Витрины, конечно, стоят пустые, когда заработает магазин - не известно.

ЧП случилось в Южном, в местном "Универсаме" Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Руководство магазина комментировать ситуацию отказалось. В правоохранительных органах редакции накануне рассказали, что по факту происшествия заведено уголовное дело - по статье «Кража».

Напомним, преступление случилось ночью 14 марта. Неизвестные (вероятно их было несколько человек) пробили дыру из подвала в полу ювелирного магазина. Товара вынесено было ориентировочно на 900 тысяч рублей. К счастью, никто в этом происшествии не пострадал, грабеж происходил ночью, а в это время все магазины уже закрыты.

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