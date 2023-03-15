Прорубили дырку в полу и вынесли драгоценности: в Хабаровске произошло странное ограбление ювелирного магазина

Грабители проделали дыру в полу из подвального помещения и похитили драгоценности Фото: скриншот с видео

Происшествие, случившееся в Хабаровске, больше напоминает сюжет голливудского кино про ограбление. Вот криминальные профи составляют план действий, распределяют роли, кто-то бурит дыру, кто-то проникает внутрь, разбивает витрины и забирает весь товар, а затем все благополучно покидают место преступления. Только ЧП в Хабаровске - отнюдь не фильм, а самое настоящее ограбление.

На кадрах видеоролика, предоставленного редакции «КП» - Хабаровск», видно, что на месте работали опытные грабители. В полу зияет огромная дыра, вероятнее всего, именно через нее похитители проникли внутрь. Витрины магазина стоят пустые, воришки забрали все подчистую.

Кто совершил столь дерзкий налет на ювелирку, пока неизвестно. В правоохранительных органах редакции сообщили, что ограбление случилось буквально накануне, 14 марта. Магазин располагается в районе Заводской и Краснореченской улиц. По неподтвержденным данным, драгоценностей было похищено примерно на 900 тысяч рублей.

О происшествии сообщила сотрудница магазина, она рассказала, что товар из магазина похитили. На место сразу же приехали оперативники и принялись опрашивать персонал и проводить необходимые следственные действия.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по городу Хабаровску.

Сейчас хабаровские полицейские разбираются в произошедшем и принимают меры по раскрытию преступления. Между тем еще одну попытку ограбления пресекли сами жители Хабаровска в начале месяца. Мужчина решил поживиться в кассе комиссионного магазина. Он влетел в торговый павильон в маске и попытался забрать имущество, однако смелая продавщица вступила с ним в схватку. Между ними произошла драка, в один момент девушка смогла выбежать на улицу и позвать на помощь. Парня скрутили трое прохожих и передали полиции.

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