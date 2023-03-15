Залетел в маске и избил девушку: жители Хабаровска обезвредили грабителя комиссионки

Девушка дала отпор грабителю и позвала на помощь людей Фото: скриншот с камеры видеонаблюдения

Жажда справедливости и неравнодушие сознательных граждан помогли предотвратить преступление в Хабаровске. Утром 2 марта в комиссионный магазин Хабаровска ворвался мужчина в маске и хотел ограбить лавку. Девушку-продавца такое неприличное поведение сильно возмутило, и она дала отпор наглецу. Правда, между ними завязалась драка, девушке сильно досталось, но, в результате, добро все же победило - грабителя обезвредили.

Ворвался в маске и хотел ограбить, но не тут то было…

Рецидивист начал свои преступные действия моментально. Он практически вбежал в магазин и сразу же направился к кассе, сверху запустил руку за прилавок и что-то схватил. Продавец сильно испугалась, но не стала просто так на это смотреть. Она попыталась схватить мужчину, тот начал чем-то в нее кидаться, девушка отбивалась. В следующий момент он уже схватил ее за грудки и резко вырвал из-за прилавка в зал, начал бить, валить, но продавец сопротивлялась и боролась с ним до последнего.

Девушка позвала на помощь

Грабитель повалил девушку на пол, и снова побежал к кассе, продавец рванула за ним и попыталась оттащить. В потасовке они свернули часть прилавка, девушка схватила свой телефон и выбежала на улицу, мужчина же, что-то прихватив из-за стола, выбежал следом.

Когда он пытался покинуть магазин. Его остановили. Девушка на улице позвала на помощь людей. Неравнодушные граждане обезвредили грабителя, повалили его на пол и связали. На следующем кадре сотрудник ДПС уже задерживал лежащего рецидивиста.

Осадочек остался

Как стало известно «КП» - Хабаровск», с продавцом все в порядке. Однако она получила серьезный стресс и натерпелась страха. После произошедшего, девушка, конечно, пошла в полицию. Как выяснилось, злоумышленник открыто похитил с витрины три мобильных телефона. А уже потом его остановили.

- Сотрудница выбежала на улицу и позвала на помощь прохожих. Три неравнодушных горожанина откликнулись и задержали злоумышленника, удерживая его до приезда полицейских, - рассказала Юлия Прокофьева, специалист группы по связям со СМИ УМВД России по городу Хабаровску.

Рецидивист с богатым опытом

Инспекторы ДПС отвезли грабителя в отдел. Оказалось, ему всего 23 года, а он уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности по имущественным преступлениям. В этом инциденте ущерб нанесен магазину на 30 тысяч рублей.

На хабаровчанина завели уголовное дело по статье «Грабеж» и статье «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Пока не выберут меру пресечения, он останется в изоляторе временного содержания.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мы выразили солидарность»: хабаровский профсоюз окажет поддержку бастующим сотрудникам Wildberries

Профсоюз педагогических работников Хабаровского поможет сотрудникам Wildberries в отстаивании трудовых прав(подробнее)

«Дожить бы до пятницы»: жители Хабаровска устали от бесконечных снегопадов и пробок

На Хабаровск обрушился новый снежный циклон(подробнее)