«Больше никогда не проснется»: что случилось с матерью шестилетнего ребенка, умершей во сне после драки в Хабаровске

Ребенок пытался разбудить маму утром, но она так больше никогда и не проснулась Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Какой бы плохой или хорошей ни была мама, любовь ребенка к ней - безусловная и абсолютная, а самый опустошающий и разрушительный страх для шестилетнего дитя, это, наверное, узнать, что его мама умерла, что ее больше нет… Трагические события с таким душераздирающим исходом произошли в Хабаровске. Утром ребенок пришел будить свою маму, но она почему-то не шевелилась, не откликалась и больше уже никогда не проснулась.

История с печальным концом случилась в краевой столице прошлой весной. Хабаровчанка умерла во сне, в своей постели, в ее гибели виновата другая женщина, и все это - последствия дикой ревности.

Ты спишь с моим мужчиной

Как стало известно «КП» - Хабаровск», роковая встреча двух соперниц произошла рядом с магазином в Индустриальном районе Хабаровска в апреле. Пострадавшая стояла у входа, а мимо проходила ее знакомая со своим мужчиной. Между представительницами прекрасного пола завязался неприятный разговор, после чего началась серьезная ссора, а потом и потасовка. Обе они в тот момент были под действием алкоголя.

Та, что была с мужчиной, обвинила знакомую в любовной связи с ним, к слову, позже в суде это никак не было подтверждено, однако в порыве гнева и лютой ревности женщина начала избивать стоявшую у магазина. Она била ее кулаками по всему телу, попадала по голове, в общей сложности она нанесла ей не менее 14 ударов. Когда драка прекратилась, соперницы разошлись, побитая женщина вернулась домой, а та, что была с мужчиной - удалилась по своим делам.

Ребенок не смог разбудить свою маму

Придя домой, потерпевшая выпила еще немного крепкого алкоголя и легла спать. На следующее утро шестилетний ребенок попытался разбудить маму, но она не просыпалась. Женщина умерла от полученных накануне травм.

В квартиру приехала полиция, следователи, по факту смерти пострадавшей было заведено уголовное дело. После этого началось следствие, экспертизы, установление обстоятельств случившегося, а затем дело ушло в суд, и ту женщину, которая наносила удары, обвинили в умышленном причинении вреда, повлекшем смерть человека.

- Индустриальный районный суд города Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летней местной жительницы. Она признана виновной, - сообщает прокуратура края.

Женщину приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока еще не вступил в законную силу.

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