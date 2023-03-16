Взбесился из-за плача: разъяренный отец избил двухмесячную дочь в Хабаровске

На голове у младенца образовалась большая гематома и мать обратилась за экстренной помощью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске суд вынес приговор 28-летнему мужчине, который довел собственную двухмесячную дочь до больницы. Но что такого могла сделать совсем еще крошечная девочка, что отец так взбесился и со всей силы ударил ее по голове? Возможно, плач ребенка каким-то образом помешал заниматься ему своими делами, а может быть, просто раздражал. Тем не менее младенец серьезно пострадал, на голове от удара сразу же образовалась жуткая гематома, и мама экстренно повезла малышку к врачам, ну а медики уже сообщили о произошедшем куда следует.

Раздражал плач младенца

В один из февральских дней прошлого года мама оставила свою двухмесячную дочь с папой и поехала по делам, за пособиями. В этом возрасте обычно младенцев мучают колики, дети часто плачут и не могут успокоиться. Объяснить, что у них болит, или что им сейчас нужно, они просто физически не могут. Нормальный взрослый человек это прекрасно понимает и старается помочь малышу успокоиться. Конкретно в данной истории девочка в какой-то момент начала сильно плакать и долго не прекращала, отец не выдержал, взбесился и сильно ударил ладонью ребенка по голове.

Малышку госпитализировали

Вероятно, он надеялся, что она успокоится, затихнет, а может быть, он таким образом хотел выместить свою злость на ней из-за плача. Тут же на голове у девочки образовалась жуткая гематома, но плакать она так и не перестала. Когда мать вернулась домой и увидела страшное зрелище, она немедленно обратилась за помощью к медикам. Девочку госпитализировали. Врачи уже из больницы передали информацию о случившемся в правоохранительные органы.

Пошел под суд

На хабаровчанина после этого инцидента завели уголовное дело. Расследованием занимались правоохранители. Как сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю, мужчине предъявляли п. б ч. 2 ст. 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Дело уже рассмотрел суд, отца признали виновным. Было доказано, что своими действиями он причинил тяжкий вред здоровью ребенка. Теперь он отправится в колонию строгого режима на пять лет.

Спустя время ребенок поправился, но сейчас ей всего год, и будут ли в будущем последствия у такой травмы - неизвестно, врачи этой возможности не исключают. В прокуратуре Хабаровского края редакции «КП» - Хабаровск» рассказали, что отца не будут лишать родительских прав, так как по бумагам он официально отцом не является, только лишь биологическим, то есть в свидетельстве о рождении он не прописан.

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