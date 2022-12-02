Забил бывшую жену до смерти: пара сошлась после развода, и это закончилось убийством экс-супруги в Хабаровске

Присяжные признали вину мужчины Фото: скриншот из видео

Возвращение к бывшему мужу закончилось смертью для 45-летней жительницы Хабаровска. Ее ровесник-супруг забил экс-жену до смерти.

Пара разошлась в 2020 году, официально оформив развод. Однако через некоторое время Наталья и Григорий (имена героев изменены - прим. ред.) снова сошлись и даже начали жить вместе. В попытках наладить супружескую жизнь они решили принять недостатки друг друга и возобновить романтическую историю. Но Наталья еще не подозревала, чем закончится решение вернуться к Григорию.

Новогодние праздники сожители решили тоже провести вместе. 4 января в своей квартире на Панфиловцев они отмечали, перебрав с алкоголем. Ссора вспыхнула вечером и внезапно. Григорию не понравилось, что Наталья решила заглянуть на огонек к соседям. Когда она вернулась, мужчина начал высказывать недовольство, и Наталья в долгу не осталась, обматерив бывшего мужа с ног до головы. Поток взаимных придирок и упреков перерос в настоящий скандал.

Изрядно выпивший Григорий вскочил со стула и кинулся к жене. Мужчина набросился на Наталью с кулаками и начал ее избивать. Сначала кулаками, пока женщина не упала на пол. После этого он не остановился. Уже обмякшую экс-супругу он колотил всем, что попадалось под руку. Удары приходились на голову, тело и конечности.

- От полученных травм женщина скончалась в своей квартире через непродолжительный промежуток времени, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Избиения продолжались и после смерти женщины до самого утра. Всего он нанес ей не менее 25 ударов. Преступника задержали по горячим следам, ведь свидетелей их бурного романа было немало.

- Следствием установлено, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности, - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Суд доказал вину мужчины в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Ему назначили наказание, и следующие 10 лет мужчина проведет за решеткой.

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