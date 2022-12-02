Зарезали и выкинули из окна: суд отправил в СИЗО мужа и жену, которые жестоко расправились с другом в Хабаровске

Предварительно, гость сделал пару комплиментов супруге приятеля Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

Дело о жестоком убийстве жителя Хабаровска, которого выбросили из окна, получило продолжение. Напомним, что 29 ноября погибший выпивал в компании мужа и жены. В какой-то момент между гостем и супругами вспыхнул конфликт. Закончился он трагедией и уголовным делом.

Все происходило на шестом этаже дома по улице Ворошилова, 39А. За алкоголем и общением время пролетело быстро - дело близилось к утру. Предварительно, гость сделал пару комплиментов супруге приятеля. Ни 34-летней женщине, ни 41-летнему мужчине это не понравилось.

В квартире супругов были кровавые пятна и царил полный бардак Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

Супруги набросились на друга, начали избивать. Потом схватили нож и несколько раз ударили гостя в разные части тела. Затем схватили его и выбросили из окна. Мужчина упал прямо на припаркованную под домом машину, пробив лобовое стекло. Через несколько часов труп нашел хозяин авто и позвонил в полицию.

На место тут же выехали следователи, произвели осмотр, назначили экспертизы, допросили свидетелей. Муж и жена тут же попали под подозрение. В квартире супругов были кровавые пятна и царил полный бардак.

Друга супруги выбросили из окна шестого этажа Фото: Прокуратура Хабаровского края

- Суд с учетом позиции прокуратуры Индустриального района Хабаровска заключил под стражу мужчину и женщину. В их отношении заведено уголовное дело по статье «Убийство». Ход расследования находится на контроле в прокуратуре района, - сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

Парочке грозит от шести до 15 лет колонии.

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