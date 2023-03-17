Внутри был пациент с кровотечением: водитель не пропустил скорую помощь в Комсомольске

Хонда ни в какую не покидала полосу Фото: скриншот из видео

Жители Комсомольска-на-Амуре возмущены поведением водителя. В Сети появилось видео, снятое внутри кареты скорой помощи. На кадрах показано, как экипаж пытается объехать машину на заснеженной городской дороге, однако та никак не желает перестраиваться и мешает служебному транспорту доставить больного до больницы.

Видео облетело городские паблики и уже получило массу откликов. Жители возмущаются поведением водителя «Хонды Фит». Экипаж через громкоговоритель пытается убедить машину сдвинуться и дать проехать. На скорой в тот момент были включены проблесковые маячки и сирена, но водитель не обращал на это внимания. Установлено, что ситуация произошла 16 марта в 20:32 на проспекте Ленина недалеко от дома №10.

В конце концов, скорой удалось проехать после того, как водитель перестроился, но время уже было потеряно. Как сообщили сотрудники, в машине находился пациент с кровотечением, которому срочно требовалась медицинская помощь. Больного доставили в больницу №7. По неподтвержденной информации, ему удалось помочь, и сейчас пострадавший проходит дальнейшее лечение.

- Сотрудниками был найден водитель транспорта, 26-летний мужчина с пятилетним стажем вождения. Он пояснил, что не слышал звуковых сигналов при движении по дороге, - рассказали «КП» - Хабаровск» в Госавтоинспекции Хабаровского края.

На водителя завели административное дело за непредоставление преимущества в движении скорой помощи. Ему грозит от трех до пяти тысяч рублей штрафа или лишение прав на срок от трех месяцев до года.

Как пояснили «КП» - Хабаровск», ранее в правилах дорожного движения был пункт, что в подобных ситуациях водителям необходимо незамедлительно перестраиваться в правую полосу, чтобы пропустить служебный автомобиль. Сейчас же, если на дороге хватает места, скорая сама должна объезжать остальной транспорт. Если же водитель действительно создал помеху, то ему светит наказание, как и в этом случае. Однако окончательное решение будет принимать суд.

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