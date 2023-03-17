Убило разрядом тока: по вине начальника скончался мужчина из Хабаровского края

Мужчина выполнял работы на линии электропередач Фото: Восточное МСУТ СК РФ

24-летний электромонтажник умер от удара током в Хабаровском крае. Он погиб на рабочем месте, когда ремонтировал железную дорогу. В его смерти обвиняется мастер строительно-монтажных работ, непосредственный начальник.

Происшествие случилось 28 мая 2022 года. Компания «Центр управления проектами железнодорожной автоматики и телемеханики» проводила реконструкцию путей на перегоне Эльдиган - Тудур. По версии следствия, начальник бригады нарушил правила безопасности: не проверил состав рабочих, не убедился, что ток отключен, и не контролировал сам процесс ремонта. Это привело к гибели человека.

Электромонтажник проводил работы на опоре линии электропередач. В это время он получил мощнейший удар током. От разряда он скончался на месте.

Начальника погибшего обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека. Свою вину мужчина не признал и отрицает причастность несмотря на то, что на него были возложены обязанности по контролю безопасности.

- Следствием собраны все необходимые доказательства, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Петрушина, представитель Восточного МСУТ СКР.

За небрежное отношение к обязанностям мастеру грозит до четырех лет лишения свободы. Он также может лишиться права занимать определенные должности на срок до трех лет.

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