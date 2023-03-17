Украли документы и юани: бизнесмена из Хабаровска ограбили, пока он был в квартире

Предприниматель относится к произошедшему с юмором Фото: личная страница Ильи Амирханова в социальных сетях

Дерзкое ограбление случилось утром 16 марта в Хабаровске. Илью Амирханова, владельца известного производства мороженого в Хабаровске, обокрали в его собственной квартире. Мужчина прервал молчание и рассказал, что произошло в тот роковой день.

С утра Илья собирался на работу и был в дальней комнате квартиры. Когда он вышел в коридор, то увидел, что пропал кожаный портфель. Мужчина опешил и пошел проверять дверь. Оказалось, что она изначально не была заперта. Остальные члены семьи ушли раньше Ильи и прикрыли дверь, не закрыв на замок. Мужчине и в голову не могло прийти, что кто-то может зайти, пока он находится дома.

Неизвестные проникли в прихожую и унесли сумку. В ней лежали учредительные документы компании, бумаги и 200 юаней. Так же незаметно они покинули жилье и поспешили убраться прочь.

- Юани остались у меня еще с поездок в Китай, так и болтались внутри как талисман. Я отношусь к происходящему с иронией. Документы можно заново запросить через налоговую, ничего особенно ценного у меня не украли. Не переживаю по этому поводу, просто морочно это восстанавливать, но ничего страшного, - рассказал «КП» - Хабаровск» Илья Амирханов, владелец фирмы «Зайца».

Мужчина отметил, что ручку двери поворачивали очень аккуратно, он даже не слышал, как кто-то вошел. К счастью предпринимателя, в квартире установлены камеры. Грабители попали в ее объектив.

- Я вызывал полицию, сотрудники приезжали и изъяли записи. Я думаю, что похитителя быстро найдут, ведь все ограбление целиком попало на видео. Определить вора будет нетрудно, мне сообщили, что его уже выследили с помощью служебных собак.

Продукция бренда Фото: предоставлено редакции

Илья Амирханов владеет фабрикой мороженого «Зайца». Бренд с необычным названием делает такую же необычную продукцию. За более чем 20 лет работы фирма выпустила целую линейку вкусов. Недавно в ассортименте «Зайца» появилось мороженое с мухоморами и семенами конопли.

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