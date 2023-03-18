Протаранил остановку и въехал в столб: автобус попал в серьезную аварию в Комсомольске

Автобус резко занесло Фото: скриншот из видео

ДТП с автобусом произошло 18 марта в 10:00 в Комсомольске-на-Амуре. Во время движения транспорт на полной скорости въехал в остановку. Машина не смогла затормозить, поэтому таранила снег, пока не въехала в столб. О произошедшем сообщили перепуганные очевидцы аварии.

- Я ехал по Водонасосной, когда автобус №2 начало резко кренить вправо. Я боялся, что там люди, их задавит, и будет кошмар. Я думаю, что его занесло на снегу и накатанной колее. В последние дни нам всем сложно ездить, потому что сверху осадки превращаются в кашу, а под ней сплошной лед, - рассказала «КП» - Хабаровск» Олег Мамонтов, житель Комсомольска.

К счастью, в момент аварии на остановке не было ни души. Пассажиров в автобусе также не находилось, как позже рассказал экипаж транспорта. Внутри были водитель и кондуктор, которые не получили травмы и отделались испугом. А вот сам автобус сильно повредило: от удара в столб помялся бампер, также сломаны внутренние механизмы. В произошедшем разбирается ОГИБДД по Комсомольску-на-Амуре.

Напомним, в Хабаровске недавно произошло похожее ДТП с более печальным исходом. 23-летний мужчина перебрал с алкоголем в собственный день рождения. Он поехал без прав на недавно купленной машине и въехал в дерево. Очевидцы сообщили, что он пытался уехать от сотрудников ДПС, но эта информация официально не была подтверждена.

На пассажирском сидении сидела 19-летняя девушка. И она, и водитель погибли во время удара. На задних сидениях Isuzu Gemini были двое несовершеннолетних. Они получили синяки и ссадины. Автомобиль сломало пополам, передний бампер превратился в груду железа, а задняя часть осталась целой.

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