Злополучный бар: разгромленное заведение Хабаровского края стало местом очередного скандала

Посетители дружелюбием не отличились, но вечер обошелся без драки Фото: скриншот из видео

Многострадальный бар «КПП» в Переяславке вновь стал площадкой для разборок. Вечер пятницы 17 марта закончился в заведении приходом полиции, который разозлил посетителей.

Очевидцы сняли на видео, как в бар пришли сотрудники. Они проводили проверку, есть ли внутри граждане с запрещенными веществами или оружием. Как сообщили «КП» - Хабаровск» в УМВД России по Хабаровскому краю, это было профилактическое мероприятие, которое проходило во многих увеселительных заведениях региона.

Посетители паузе в вечеринке не обрадовались и стали требовать, чтобы их выпустили наружу. Одна из женщин сказала, что ее срочно ждет дома грудной ребенок. По какой причине она была ночью в баре, посетительница не уточнила. Другие возмущались тем, что вечеринку оборвали «на самом интересном месте».

Еще одна посетительница призвала подругу позвонить «своему дяде». Мобильный разговор также попал на видео. В нем женщина возмущалась, что ее удерживают в помещении и «тыкают в нее». Дальнейшие действия на видео не попали. Нашли ли запрещенные вещества в баре, также не уточняется.

Напомним, в ночь на 4 марта в баре «КПП» вечер тоже прошел негладко. Закончились посиделки массовой дракой. Посетители колотили друг друга и громили помещение. Как сообщили свидетели, к концу вечера в баре не осталось ни одного целого предмета мебели.

В соцсетях писали, что участниками драки стали жители трех населенных пунктов, которые расположены рядом друг с другом. Сообщение об инциденте было выявлено полицией в ходе мониторинга соцсетей, когда видео с мордобоем разлетелось по пабликам. В настоящее время по инциденту проводится проверка в правоохранительных органах. Также не уточняется, присутствовал ли кто-то с того вечера при рейде 17 марта.

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