Выбесил коллегу: скандал двух работников автосервиса закончился поножовщиной в Хабаровске

Мужчина вспылил и ударил коллегу ножом, а затем опомнился и вызвал скорую. Фото тематическое Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Золотое правило - не лезть на рожон и никогда не ссориться со вспыльчивыми людьми - не очень-то сработало в одном из хабаровских автосервисов. Двое мужчин серьезно поскандалили, а в итоге один из них всадил коллеге нож в грудь. К счастью, пострадавший жив, вовремя подоспевшие медики спасли его, а вот нападавшему теперь светит реальный срок за свою вспыльчивость.

Эмоции зашкалили

Как сообщили «КП» - Хабаровск» в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, мужчины работали вместе, в какой-то момент у них возник конфликт на почве рабочего процесса, один из них на эмоциях схватил нож и ударил второго. Но сразу же после этого он опомнился, в срочном порядке вызвал скорую помощь и раскаялся в том, что совершил.

- С полученной травмой потерпевший доставлен в медицинское учреждение, ему оказана квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время опасности для его жизни и здоровья нет, - рассказала Дарья Немцева, старший помощник руководителя управления (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ), майор юстиции.

Официально

В автосервис приехали следователи, чтобы на месте провести все необходимые мероприятия. Место происшествия они осмотрели, назначили экспертизы, допросили свидетелей. Как выяснилось, раньше нападавший в подобных инцидентах замечен не был, да и к уголовной ответственности никогда не привлекался.

В том, что произошло в автосервисе, и что он действительно ударил коллегу ножом, признался сразу, и в случившемся раскаялся. На него завели уголовное дело по статье за покушение на убийство. Теперь ему грозит до 11 лет лишения свободы.

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