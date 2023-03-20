Вскружили голову: лучшие пилонисты Дальнего Востока выступили в Хабаровске

Летать вполне возможно, если ты профессиональный гимнаст Фото: Урал Гареев

Лучшие спортсменки Дальнего Востока соревновались друг с другом за звание сильнейшей. Соревнования по воздушной гимнастике и пилонному спорту Far East Cup 2023 прошли в Хабаровске 18 и 19 марта. Состязания состоялись в универсальном спортивном комплексе на набережной адмирала Невельского.

Первый день соревнований Фото: Урал Гареев

Победительницы из Хабаровского края прошли в региональную сборную и затем представят свои номера на следующем этапе во Владивостоке. Бороться за призы приехали со всех регионов ДФО. Участницами стали гимнастки из Хабаровского края, Приморья, Забайкалья, Амурской области и ЕАО. Состязания проводились федерацией пилонного спорта Хабаровского края при поддержке спонсоров.

Спортсмены показали свои навыки Фото: Урал Гареев

ДОЛГИЕ МЕСЯЦЫ ПОДГОТОВКИ

В первый день соревнований на сцене выступали юные гимнастки. Пластичные и гибкие - они показали настоящий мастер-класс сложнейших элементов на снарядах. Поддерживали спортсменок родители и друзья. Для некоторых участниц соревнования стали первыми в жизни, но это не помешало выступить на все сто.

Головокружительные элементы Фото: Урал Гареев

Во второй день соревнований пришло время юниоров и взрослых. Спортсменки выступили в четырех номинациях: «Спортивный пилон», «Артистический пилон», «Воздушное полотно» и «Воздушное кольцо».

Тянуть шпагат в воздухе сложнее, чем на земле Фото: Урал Гареев

Целый день спортсменки демонстрировали заранее подготовленные номера, а судьи ставили непредвзятые оценки. Система расчета в таких соревнованиях очень сложна: на кону каждая десятая балла.

Важно, чтобы на лице не читались усталось или боль Фото: Урал Гареев

- В спорте более жесткая оценка выступления, за каждый недотянутый носочек или коленку - 0,2 балла, и так каждый раз, поэтому чистота номера очень важна. Кроме того, на соревнованиях очень строгие критерии для внешнего вида выступающего. За несоответствие образу ставят большие штрафы, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Шопина, спортсменка.

Спортсменки развили мускулатуру без качалки и свободного веса Фото: Урал Гареев

Спортсменки выступали в разных категориях - от любителей до элиты. Это высший возможный класс спортсменов, упорным трудом достигших профессионализма в своем виде спорта. Их выступления действительно поражают: удерживаться на высоте одной рукой, при этом держать шпагат под силу не каждому.

Парные выступления Фото: Урал Гареев

- Перед выступлением я не волновалась. Я считаю, что главное в соревнованиях - получить от них удовольствие, это и произошло. Спасибо моей школе за возможность выступать среди профессионалов и расти. При подготовке у меня был момент, когда я решила, что если выиграю, куплю себе дорогую сумку. И вот я заняла первое место, теперь придется покупать, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Чикина, победительница в категории «сеньоры по спортивному пилону среди любителей».

Слезы радости после победы Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Обманчивая легкость движений - результат тяжелого физического труда Фото: Урал Гареев

СЕРЬЕЗНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Несмотря на конкуренцию и желание победить, спортсменки из разных регионов объединились и поддерживали друг друга, плакали, поздравляя подруг по спорту, и улыбались соперницам во время награждения. Атмосфера на площадке была дружеская, за кулисами девушки помогали другим справиться с волнением, поправить прическу или костюм, аплодировали выступлениям и бурно реагировали на выходы своих землячек.

Участницы аплодируют выступлению соперницы Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Воздушное кольцо Фото: Урал Гареев

За внешней хрупкостью девушек кроется нереальная сила, но при этом гибкость и грация. В пилонном спорте важно не просто забраться наверх за счет мышц, но и выполнить акробатические элементы, не забыв дотянуть ногу и стопу, следить за всем телом и удерживать элемент, не шатаясь.

За кулисами Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

- Я выступаю в дисциплине «Спортивный пилон», и мне нравится именно этот вид. Я считаю, что качественно технически сделанный номер не мешает выражению чувств, - рассказала Полина Кондратенко, участница соревнований.

Трибуны Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

В номинации «Артистический пилон» участницы показали настоящее шоу в воздухе. Здесь были выступления-рассказы. В одном номере девушки выразили свои чувства и даже рассказывали истории. Например, Варвара Алтухова, победительница в этой номинации среди юниоров-профессионалов, показала выступление с полотнами, в которое вложила чувства человека, выбирающегося из плена чувств и эмоций. Приз зрительских симпатий получила 43-летняя Альмира Неганова, спортсменка, выступавшая в категории мастеров. Ее номер сочетал в себе классические элементы спортивного пилона и восточные мотивы, которые были отражены в движениях и хореографии спортсменки.

Спортсменка узнала свои баллы за выступление Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Спортсменки смотрят выступление участницы Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

ЭМОЦИИ ЗАШКАЛИВАЛИ

Как признавались девушки за кулисами, некоторые номера способны довести их до слез своей трогательностью. Выступающим невероятно сложно: нужно получить баллы за артистизм и при этом не потерять оценки на технике выполнения. Здесь все должно быть в балансе, достичь которого могут лишь непрерывные серьезные тренировки.

Судить тоже непросто, важно учесть даже секунды удержания элементов Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Воздушные виды спорта - это не только пилон. Выступали участницы на полотнах и кольцах. Здесь одно неверное движение может закончиться падением с большой высоты. Для того чтобы показать высший пилотаж, необходимо удержать баланс мышцами всего тела, но при этом сохранить максимальное раскрытие элементов и растяжки.

Призы от организаторов и спонсоров Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

В конце соревнований победительницам подарили памятные призы. Главным стал сертификат на собственный пилон (весьма дорогостоящее оборудование). Каждой участнице судьи вручили грамоты, а призерам - медали.

Участники вместе Фото: Урал Гареев

Спортсменок поддерживали родные. На трибунах сидели близкие и друзья девушек, которые вынесли победительницам цветы к пьедесталу. Лучшие из лучших поедут на следующий этап состязаний, а затем выступят в финале в Москве. В прошлом году Кубок России в номинации «Спортивный пилон» выиграла Дарья Шопина, спортсменка из Хабаровска. Также хабаровчанки завоевали первые и призовые места в других категориях.

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