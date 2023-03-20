Машинисты бежали в панике: разлитое топливо привело к серьезному пожару в депо Комсомольска

Горящий поезд выехал на станцию Фото: скриншот из видео

20 марта в Комсомольске произошел пожар в ремонтном депо «Амурское» на станции Сортировочная. Очевидцы сняли на видео, как под поездами вспыхнуло яркое пламя, которое быстро распространялось вокруг.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 13:45. На место сразу же отправились 15 сотрудников и четыре единицы техники.

- Установлено, что на станции произошло загорание остатков топлива в смотровой яме. Из помещения был эвакуирован локомотив. Угрозы распространения огня нет, - рассказали «КП» - Хабаровск» в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Площадь возгорания к моменту прибытия сотрудников составила 10 квадратных метров. Пожар локализовали в 14:15, а в 14:40 было устранено открытое пламя. Проливка помещений заняла около полутора часов, и огонь полностью потушили к 16:10.

Последствия пожара Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Из-за чего вообще топливо загорелось, на данный момент неизвестно. Расследованием занимается Госпожнадзор, который установил все обстоятельства пожара. Также к проверке подключилась транспортная прокуратура.

Как выяснилось, в депо ООО «Локотех-сервис» загорелся магистральный тепловоз при проведении технического обслуживания.

- Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В происшествии нет пострадавших, но помещение сильно обгорело. К счастью, из депо вовремя вывезли горящий локомотив и потушили, поэтому последствия происшествия не стали масштабными. Задержек поездов из-за пожара нет.

Последствия пожара Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

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