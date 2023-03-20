Людей выводили сквозь дым: в здании на Комсомольской площади произошел пожар

Причину пожара быстро выяснили Фото: скриншот из видео

Утро понедельника для сотрудников, работающих у Комсомольской площади, началось с пожара. Он возник в здании краевого совета профсоюзов на Муравьева-Амурского, 4. Валящий дым заметили прохожие, когда белый столб взмыл в небо с левой стороны строения.

Как выяснилось позднее, возгорание произошло в ресторане на первом этаже здания в 11:45. Там располагаются несколько кафе и магазинов. К счастью, во время пожара сработала сигнализация, и на место незамедлительно выехали сотрудники МЧС.

- Нас всех эвакуировали на улицу. В коридорах было сильное задымление. Никто не пострадал, потому что пожар вовремя заметили, - рассказал «КП» - Хабаровск» очевидец происшествия.

Как оказалось, в заведении KolbaSabar закоротило вытяжку, из-за чего и возникло горение. Помимо кафе, в здании располагаются офисные помещения, поэтому людей внутри находилось много.

- С пламенем удалось справиться в считанные минуты. В 11:59 пожар был локализован на площади пяти квадратных метров, еще через девять минут ликвидировано открытое горение. На данный момент пожарные проводят разборку и проливку конструкции, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Всего на место приезжали 25 пожарных и восемь единиц техники. Ранее утром этого же дня еще одно возгорание произошло на улице Гоголя. На место приезжали две машины, а также реанимация и скорая.

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