Задохнулись из-за дыма: курятник в квартире стал смертельной ловушкой для 12 птиц

В ЕАО произошел пожар в квартире-курятнике Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Подпольный курятник обнаружили спасатели в одной из квартир дома в Биробиджане. Импровизированный дом для птиц стал для них смертельной ловушкой, когда из-за старой проводки в помещении начался пожар.

ЗАДОХНУЛИСЬ ВСЕ

Вечером около 18:35 на пульт пожарно-спасательной службы поступил вызов. На номер «101» позвонили очевидцы, заметив дым со стороны двухэтажного дома на Гвардейской. Прибывшие на место расчеты нашли источник возгорания в одной из квартир, но на стук в дверь никто не открывал. Чтобы попасть внутрь, им пришлось взламывать замок.

Птицы жили среди хлама Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Оказавшись в квартире, пожарные почти сразу потушили возгорание. К счастью, огонь не успел распространиться слишком сильно. Когда дым немного осел, спасатели заметили трупы птиц на полу. Оказалось, что жильцы этой квартиры были не совсем обычные – помещение использовалось как курятник.

- Птицы жили вне вольеров и клеток. Они ходили по дому. Это стало понятно по следам помета на полу. Из-за пожара все куры задохнулись, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Минчакова, пресс-секретарь МЧС России по ЕАО.

Спасти живность спасателям не удалось. В квартире они обнаружили трупы 12 птиц.

На полу спасатели обнаружили птичий помет Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На месте работали пожарные расчеты пожарно-спасательной части №1 в составе из восьми человек и двух машин. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. В квартире прогорел пол и пострадала некоторая мебель. Все поверхности в комнатах закоптились из-за дыма.

Последствия пожара в квартире с курицами Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Причину пожара установить получилось быстро. Собственник квартиры оставил включенным обогреватель, но из-за старой проводки произошло короткое замыкание. Кабель электроприбора начал тлеть, после чего огнь перекинулся на деревянный пол.

Сейчас дознаватели пытаются найти хозяина недвижимости и устанавливают ущерб, нанесенный пожаром.

Состояние квартиры было аварийным еще до пожара Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Квартира оказалась нежилой Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

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