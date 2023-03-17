«Я не знаю, зачем убил их»: на Колыме мужчина зверски расправился со спящими соседями

Мужчина нанес 69 ударов ножом в шею и лицо спящим людям Фото: скриншот с видео

Хозяйка сказала, что пора сворачиваться, заканчивать застолье, и сама пошла спать. Ее сын немного посидел с соседом, еще выпил и тоже решил отправиться на боковую. Вроде хорошо сидели, разговаривали, гость даже за добавкой сбегал. Но что-то вдруг пошло не так в ту роковую ночь, а сам потрошитель так до сих пор и не понял, зачем тогда схватил нож и убил спящих мать и сына.

Хронология событий роковой ночи

Редакции «КП» - Хабаровск» стали известны подробности громкого убийства. Сосед Руслан (имя изменено - прим. ред.) постучался в дверь к своим соседям уже вечером, ему необходимо было что-то одолжить, чисто по-соседски. К тому моменту хозяева квартиры - мама и ее взрослый сын - сидели за столом, хорошенько выпивали, расслаблялись. Причем уже не первый час. Соседа они любезно пригласили к себе, тот не растерялся - присоединился к застолью, а в разгар вечера сбегал за еще одной бутылкой водки.

Спустя некоторое время хозяйка квартиры решила завершить посиделки и сказала парням сворачиваться. Сама же пошла спать, не дождавшись, пока гость покинет квартиру. Сын ее вместе с соседом посидели еще немного, уходить Руслану, видимо, не хотелось. Но алкоголь сделал свое дело, хозяина потянуло в сон, он удалился.

69 ударов ножом

Дальше события развивались уже очень стремительно. Руслан дождался, пока хозяева уснут, и решил их убить. Зачем он это сделал - он и сам не знает, на следственном эксперименте так и говорит: «Не знаю…».

Мужчина схватил со стола на кухне нож, отправился в смежную комнату и сначала много раз ударил мужчину ножом в область шеи, а потом добрался и до хозяйки - ей он нанес аж 40 ударов в лицо и в шею. Конечно, мать и сын умерли на месте, прямо в своих постелях.

- Как говорит сам мужчина, его вдруг переклинило на почве какой-то неприязни, и под действием алкоголя он взял нож со стола. При этом он говорит, что какой-то яркой агрессии не испытывал, - рассказали редакции в СУ СК России по Магаданской области.

Осознал, что натворил

После того как он прекратил бить женщину ножом, Руслан вышел из квартиры, и тут на него нахлынуло осознание того, что он совершил, и что теперь ему грозит. В отчаянии и страхе он не смог зайти к себе домой, пошел к отцу на дачу, потом вернулся, и все это в состоянии смешанных страшных чувств.

О произошедшем узнали правоохранители, и на мужчину завели уголовное дело. После сбора доказательств он предстал перед судом присяжных. Коллегия признала его виновным по пункту «а» части второй статьи 105 УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам». На основании решения присяжных заседателей суд вынесет окончательный вердикт Руслану.

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