Изнасиловал и бросил на дороге: мужчина признался в совершенном преступлении спустя 14 лет в Магадане

Во время признательных показаний, мужчина уже отбывал наказание в колонии Фото: СУ СК России по Магаданской области

Одной из приоритетных задач, которая стоит перед сотрудниками Следственного комитета России - это расследование преступлений прошлых лет, которые по тем или иным причинам были приостановлены правоохранительными органами в прошлые годы.

Один из таких случаев произошел в Магадане. Сотрудник уголовного розыска УМВД по региону располагал информацией о совершенном мужчиной изнасиловании, которое произошло еще в 2008 году. Выяснив, что подозреваемый отбывает наказание за другое преступление, были подключены сотрудники исправительного учреждения из УФСИН России по Магаданской области.

- Сотрудники УФСИН провели беседу с заключенным и тот написал явку с повинной. Собранную информацию передали следователям и в ходе дополнительных допросов, очной ставки и проведенного опознания, потерпевшая опознала своего обидчика, несмотря на прошедшие годы, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию со СМИ, полковник юстиции СУ СКР по Магаданской области.

В ходе следствия было установлено, что ночью 6 июля 2008 года 27-летний мужчина двигался на личном автомобиле по улице Якутской в Магадане. Увидев молодую девушку, он попытался с ней познакомиться, но сразу же получил отказ. Тогда злоумышленник насильно усадил ее в салон машины и заблокировал двери. Отъехав в безлюдное место на Объездном шоссе, мужчина угрожал применить физическую силу и совершил действия сексуального характера, после чего отвез девушку обратно на Якутскую.

- Потерпевшая сейчас замужем. В 2008 году ей было всего 18 лет.

Мужчине предъявили обвинение по статье «Иные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей». Также будет дана юридическая оценка его действиям, предусмотренными статьей «Похищения человека». Отмечается, что вину он полностью признал.

- Работа оперативников в тесном взаимодействии с криминалистами по раскрытию преступлений, совершенных в прошлые годы, будет продолжена.

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