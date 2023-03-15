Снабжала Дальний Восток: уроженка Украины в составе ОПГ пересылала крупные партии наркотиков в Хабаровский край

Обвиняемая устроилась в интернет-магазин наркокурьером Фото: УТ МВД России по ДФО

Масштабную операцию провели сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков транспортной полиции по ДФО и линейного управления МВД России на транспорте. Правоохранителям удалось установить личность 27-летней уроженки Украины, которой удавалось пересылать запрещенные вещества в Хабаровский край и на Камчатку.

- Девушка, переехав в Москву, сама вышла на владельцев интернет-магазина по продаже наркотических и психоактивных веществ, предложив свои услуги в качестве наркокурьера, - рассказала Ольга Мироненко, начальник пресс-службы УТ МВД России по ДФО.

Позже выяснилось, что обвиняемая за короткий срок быстро выросла из должности курьера-закладчика и поднялась до уровня «склада-отправителя». Именно тогда она и стала основным поставщиком запрещенных веществ на территорию Дальнего Востока.

Девушка, проживая на съемной квартире в Москве, получала от организатора незаконного бизнеса информацию о нахождении тайников с наркотиками. Она ездила по городу и собирала закладки с крупными партиями товара и материалами для изготовления наркотических средств. После этого она делила партии на небольшие посылки и отправляла почтой по различным городам страны.

- Главными получателями были наркоторговцы Хабаровска и Камчатки. В ассортименте посылок, которые прятались в самые неожиданные предметы, например, в детский набор для художественной лепки, числятся крупные партии каннабиса, кокаина, различных видов синтетики и прекурсоров. Последние она отправляла в Хабаровск для подпольной лаборатории, которую также ликвидировали сотрудники Дальневосточной транспортной полиции, - говорят в МВД.

Дальневосточные правоохранители при поддержке сотрудников ГУТ МВД России задержали девушку возле подъезда ее дома в районе Северное Медведково на севере Москвы.

Во время обыска в жилье обнаружили несколько видов синтетических наркотиков и 20 килограммов материалов для их изготовления. Следователи выявили 26 эпизодов преступной деятельности уроженки Украины.

Благодаря собранным доказательствам девушку удалось привлечь к уголовной ответственности. Суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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