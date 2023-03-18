Ворвались с тесаком и угрозами расправы: два брата устроили налет на охраняемую базу в Магадане

Бандитские разборки развернулись посреди освещенной парковки Фото: СУ СК России по Магаданской области

За разбой по предварительному сговору в Магадане осудили двоих местных жителей. Мужчины ворвались на охраняемую территорию и, размахивая топором и ножом, угрожали убить охранника. Все происходящее попало в объектив камеры. Преступников быстро вычислили и задержали.

Следователи нашли и задержали бандитов Фото: СУ СК России по Магаданской области

5 августа 2022 года 26-летний и 27-летний безработные мужчины, которые являются родными братьями, коротали ночь за бутылкой. Перебрав с алкоголем, они решили найти похитить машины, чтобы прокатиться. Предварительно продумав план, мужчины отправились на производственную базу на улице Рыбозаводская. Внутри они нашли две иномарки «Мицубиси Кантер» и «Хонда Орхия». В машинах были ключи зажигания в салоне. Братья сели внутрь и поехали в сторону выхода.

В это время происходящее увидел охранник территории. Он вышел к мужчинам, чтобы помешать им угнать машины. Братья решили по-своему. Выйдя из автомобилей, они подошли к мужчине и начали угрожать расправой. Преступники размахивали перед его лицом топором и ножом, грозились избить и убить. Они вынудили сторожа открыть центральные ворота, после чего прыгнули в машины и поспешили убраться прочь.

В руках преступников были тесак и топор Фото: УМВД России по Магаданской области

- Оба подозреваемых были задержаны на следующий день после совершения разбоя. С этого же момента они находились под стражей. Общий причиненный ущерб составил один миллион 270 тысяч рублей. На угнанных автомобилях злоумышленники выехали в район Марчеканской и планировали вывезти их в отдаленную местность с целью сокрытия, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию со СМИ СУ СКР по Магаданской области.

Все время следствия оба брата находились под стражей. Похищенные машины также нашли и вернули хозяину, владельцу базы. За совершенное преступление мужчин осудили в Магадане. Каждого признали виновным в разбое, совершенном группой лиц по сговору с применением оружия. Они пробудут в колонии строгого режима по восемь лет и восемь месяцев. После этого их свобода будет ограничена еще на год.

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