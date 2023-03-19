Режим ЧС объявлен в Магадане из-за циклонов

Количество осадков в Магадане превысило полуторамесячную норму всего за неделю Фото: Олег ЗОЛОТО

В мэрии Магадана прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, вызванным влиянием снежных циклонов, которые пришли со стороны Японского моря. За последние дни в регионе выпало большое количество осадков, из-за чего на дорогах образовалась наледь и снежные заносы. Сильнее всего пострадали территории, расположенные на побережье области.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями, ситуацией на дорогах и во дворах принято решение 19 марта с 18:00 ввести режим ЧС, - сказал Юрий Гришан, мэр Магадана.

За неделю в городе выпала полуторамесячная норма осадков. Из-за этого коммунальные службы были переведены на усиленные режим работы. Из-за повышения температуры и ветра на крышах домов появились большие сосульки, которые создают угрозу для людей. Кроме того, в областном центре и близлежащих районах объявлена лавинная опасность, поэтому жителей просят пока отказаться от поездок за город.

- Я недоволен работой управляющих компаний. Два с половиной часа ездил по городу. Кроме РЭУ-3 никто не начал работу по ликвидации последствий циклона. Управление административно-технического контроля направляет инспекторов. Завтра будет вынесено предостережение и передача материалов в прокуратуру для принятия мер, - прокомментировал Юрий Гришан.

По словам главы города, режим ЧС будет действовать, пока ситуация не нормализуется и дороги города не расчистят от снега. Он надеется, что коммунальные службы управятся за неделю и тогда все ограничения будут сняты.

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