Лед и снег начнут таять Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Завершение недели в Хабаровском крае принесет не только отдых, но и хорошую погоду. Синоптики сообщили, что регион временно покинули циклоны, а на их место уже спешат плюсовые температуры и солнце.

Погода на выходных в Хабаровском крае: какая температура, сколько градусов, когда потеплеет

В субботу, 18 марта, в Хабаровском крае осадков не ожидается. Небольшой снег пройдет только в Охотском районе. Сохранится юго-западный ветер с порывами до 9-14 метров в секунду. Температура ночью будет держаться от -17 до -10 градусов, днем поднимется до нуля, а в южных районах - от +1 до +6 градусов.

В воскресенье 19 марта в регионе станет еще теплее. Ночью средняя температура будет держаться от -14 до -8 градусов, днем - от +3 до +10 градусов, на севере от 0 до +5 градусов. Юго-западный ветер сохранит скорость на уровне 9-14 метров в секунду.

Прогноз Хабаровск: погода в Хабаровске 18-19 марта

- В Хабаровске 18 марта осадков не ожидается. Температура днем будет держаться на уровне +1 градуса, ночью столбики термометров опустятся от -10 до -8 градусов. 19 марта также грядет небольшое изменение. Днем температура достигнет +5 градусов, ночью ожидается от -7 до -5 градусов, - рассказали «КП» - Хабаровск» в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Прогноз погоды на неделю в Хабаровском крае

Тепло и солнце будут царить в регионе до середины следующей недели, наращивая свои темпы. До четверга средние температуры по краю составят от +7 до +8 градусов.

Однако убирать подальше пуховики и шапки еще рано. В четверг в регион нагрянет новый циклон, который принесет осадки и ветер. В основном будут идти дождь и мокрый снег. Бушевать стихия будет два дня, а к выходным отступит. На место осадков придут заморозки: следующие выходные вновь принесут минусовые температуры, гололедицу и холод.

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