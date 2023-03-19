Шатается, но пытается добыть еду: спасенный с помойки маленький мишка попал в фотоловушку в ЕАО

Выживший без мамы медвежонок сам пытается добыть себе еду Фото: МРОО «Центр «Тигр»

Приход весны в ЕАО ознаменовал бурый медвежонок Бастак, совсем недавно вышедший из спячки. Маленького косолапого совсем не смутил снег вокруг. Все еще находясь в полудреме и шатаясь, он уже пытается раздобыть себе еду.

- После пробуждения медведи долго приходят в себя. Период после спячки называют ходячей гибернацией. В первое время животные почти не кушают. У них происходит отхождение пробки – всех скопившихся в кишечнике остатков растительности, которой они питались. Но постепенно просыпается интерес к пище. Медведи ходят по лесу в поисках корешков, почек и первых побегов. А если им повезет раздобыть гнезда пчел – так это вообще большая радость для них, - рассказали в Межрегиональной общественной организации «Центр «Тигр».

Устроить поиски пропитания Бастак решил прямо перед объективом фотоловушки. Камеры сняли, как сонный мишка разгребает лапами снег, чтобы добраться до корешков растений. Теперь он добывает себе еду сам, а ведь совсем недавно косолапого пришлось спасать от голодной смерти.

В ноябре 2022 года жители ЕАО заметили совсем маленького медвежонка на помойке. Он рыскал в куче мусора, пытаясь найти хоть какую-то еду. Невооруженным взглядом было видно, что животное истощено. Лютый голод заставил его выйти к людям. Тогда неравнодушные жители сообщили о бедолаге в охотнадзор.

Специалисты забрали малыша в реабилитационный центр. Оказалось, что нехватка еды не позволила медвежонку вовремя уйти в спячку. Бастака обследовали и выходили. Всего за несколько дней его вес вырос с 23 до 42 килограммов. Когда стало понятно, что больше жизни бурого ничего не угрожает, его выпустили в естественную среду обитания.

На воле малыш не растерялся. Он сам нашел себе берлогу и крепко уснул. В феврале сотрудники Центра зашли в лес, чтобы проверить видеооборудование и наткнулись на «укрытие» мишки. Они случайно разбудили косолапого, но тот открыл только один глаз, без интереса глянул на гостей и снова погрузился в крепкий сон. Теперь же отдохнувший и окрепший Бастак до поздней осени будет развивать свои инстинкты и осваиваться в дикой природе, пока снова не наступит время спячки.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Обессиленный цеплялся за жизнь: медвежонок в ЕАО едва не погиб в поисках матери

Истощенного медвежонка увезли из ЕАО в реабилитационный центр (подробнее)

Малыш выкарабкался! Умирающего без мамы медвежонка из ЕАО удалось спасти

Осиротевший медвежонок из ЕАО набрал 20 килограммов и почти готов к спячке (подробнее)

Теперь малыш вне опасности: спасенный с помойки в ЕАО медвежонок отъелся и залег в спячку

Найденный в ЕАО медвежонок восстановился и теперь проспит до весны (подробнее)