Обессиленный цеплялся за жизнь: медвежонок в ЕАО едва не погиб в поисках матери

Мишка питался на помойках, сильно исхудал и не смог залечь в спячку Фото: скриншот с видео

Душераздирающие кадры опубликовал Центр реабилитации тигров и других редких животных. В Еврейской автономии найден обессиленный и истощенный медвежонок. Малыш настолько изголодался, что искал себе хоть какое-то пропитание на сельских помойках, однако жители подняли тревогу, а его состояние оказалось до такой степени плохим, что он не смог залечь в зимнюю спячку, а куда подевалась его мама - неизвестно.

- Оставшийся без матери детеныш бурого медведя пришел на помойку, где пытался найти пропитание. Из-за истощенного состояния малыш не смог залечь в спячку. Люди, видевшие неоднократно медведя на помойке, обратились в службу охотничьего надзора Еврейской автономной области, - рассказали в Центре «Тигр».

Маленького хищника попытались вызволить из леса - чтобы это сделать, медвежонка пришлось усыпить. На видео запечатлено, как специалисты готовятся унести мишку.

- Сегодня усыпили, вон, шприц торчит. Мишка маленький, баю-бай, его и в одного можно утащить. Лапками дергает, худенький малыш. Это вот который у Коляна на помойке жил. Хорошенький такой, спит, малышонок, - говорит сотрудник охотнадзора на видео.

Медвежонка удалось успешно перевезти за 1000 километров в центр. Дорогу он перенес вполне нормально, без происшествий. Уже в центре его осмотрели ветеринары. Медвежонок не ранен, травм у него никаких нет. Специалистов серьезно беспокоит только очень маленький вес хищника.

В реабилитационном центре отметили, что теперь медвежонка будут откармливать, только после того, как он наберет достаточный вес, он сможет залечь в зимнюю спячку. По плану, уже весной малыша вернут в естественную среду обитания.

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