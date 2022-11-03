Почти как у Шишкина: медвежонок, взбирающийся на дерево, попал на камеру в ЕАО

Косолапый усердно карабкался к своей цели Фото: скриншот с видео

История, напоминающая сюжет с картины русского художника Ивана Шишкина, произошла в Еврейской автономии. Камера фотоловушки запечатлела карабкающегося на заваленное дерево медвежонка. Косолапый так усердно взбирался, как будто там, наверху, его ждал самый настоящий горшочек меда.

- В Еврейской автономной области фотоловушка запечатлела медвежонка, который вскарабкивается вверх по дереву и, судя по его целеустремленному взгляду, он не намерен останавливаться на достигнутом, - рассказали в Центре «Амурский тигр».

Пока маленький хищник развлекался, мама-медведица кружила вокруг дерева. Что происходило дальше, чем закончились восхождения медвежонка, камера не засняла. Как он спустился - неизвестно, в «Амурском тигре» предположили, что справиться со спуском без помощи матери косолапому вряд ли удалось.

Специалисты выезжали на место, где гуляла семья медведей, к моменту визита людей хищников там уже не было, а значит, медвежонок смог справиться со своим восхождением, и они с мамой благополучно отправились дальше обходить леса Еврейской автономии.

Совсем недавно в той же области на камеры попал еще один медведь, он увлеченно чесал спину о кору дерева, на кадрах было видно, что хищник получает от своего занятия небывалое удовольствие.

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