Теперь малыш вне опасности: спасенный с помойки в ЕАО медвежонок отъелся и залег в спячку

Бурого мишку нашли истощенным в ЕАО и выходили в реабилитационном центре Фото: "Центр Тигр"

Маленький бурый мишка по имени Бастак прямо на пороге своей берлоги встретил случайных гостей. Сотрудники реабилитационного центра «Тигр» пришли к новому жилищу медведя по делу и случайно потревожили бурого. Но ничего страшного не случилось, мишка открыл лишь один глаз, глянул на людей и тут же снова сладко уснул. Кажется, это очень хороший знак - медведю теперь уютно и комфортно, а значит, его жизни и здоровью больше ничего не угрожает.

- Проверили карту памяти на камере, которую установили у входа в берлогу, и обнаружили, что наш приход не остался незамеченным, но не сильно побеспокоил медвежонка. Он выглянул одним глазом, а второй глаз даже решил не открывать и вернулся спать, - рассказали в центре.

Мишка сам нашел себе берлогу и залег в спячку. Но прежде ему многое пришлось пережить. Бурого нашли в Еврейской автономной области в конце ноября прошлого года, он скитался по помойкам в поисках хоть какого-то пропитания.

Мишка был сильно истощен, видно было, что долгое время он голодал и в итоге был вынужден выйти к людям, туда, где может быть в открытом доступе какая-нибудь пища. Тогда-то его и заметили жители, обратились в охотнадзор. Их поступок спас жизнь бурому медведю - если бы люди прошли мимо, мишка, возможно, так и сгинул бы на уличных помойках.

Почему он скитался один, голодал, и где его мать - неизвестно. Мишку экстренно забрали в реабилитационный центр, обследовали и начали откармливать. К этому времени медведь уже должен был быть в спячке, но потеря веса и голод не позволили ему в нее залечь.

Тогда сотрудники начали его откармливать, за несколько дней его вес поднялся с 23 килограммов до 42 и продолжал расти. В итоге медведь достаточно окреп, а затем его выпустили в благоприятную среду обитания, где он нашел берлогу по душе и уснул. Теперь с ним все в порядке, он здоров и спокойно проспит до самой весны.

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