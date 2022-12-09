Малыш выкарабкался! Умирающего без мамы медвежонка из ЕАО удалось спасти

Медвежонку дали красивое имя - Бастак Фото: МРОО "Центр "Тигр"

Отличные новости поступили из реабилитационного центра «Тигр». Осиротевший и умирающий от голода в Еврейской автономии медвежонок все же выкарабкался и будет жить. Чуть больше, чем за неделю малыша откормили, он набрал уже почти 20 килограммов и теперь готовится к зимнему сну. Вот это аппетит!

27 ноября его забрали из ЕАО. Малыш, видимо, потерял маму, остался без еды и совсем истощал. Оголодавший, он начал искать себе пропитание на помойках, где его и заметили люди. На помощь поспешили специалисты из службы охотничьего надзора Еврейской автономной области. Медведя усыпили и доставили в Приморье с единственной целью - спасти.

- Сегодня провели ветеринарный осмотр медвежонку - нам нужно было удостовериться, что малыш набирает достаточный вес для того, чтобы залечь в зимнюю спячку. Результаты оказались лучше наших ожиданий - медвежонок сейчас весит 42 килограмма, а при поступлении его вес был всего 23 килограмма, - рассказали в Центре «Тигр».

Пока в регионе стоит теплая погода, но мишка полон решимости наесться до отвала и залечь-таки в спячку, ну а сотрудники центра ему в этом активно помогают. Кстати, после того как медвежонка привезли в центр, сотрудники, спасшие хищника, решили дать ему имя - Бастак.

- Название «Бастак» произошло от реки Бастахэ, что в переводе с якутского означает «впереди идущий». Очень надеемся, что это имя станет счастливым для медвежонка, и его дальнейшая судьба сложится удачно! - сказали в центре.

«КП» - Хабаровск» следит за судьбой маленького хищника с самого начала. Бурый и без того очень красив, а сейчас, получая полноценное питание, его шерсть приобретает более насыщенный цвет. Вскоре он заляжет в зимнюю спячку, а весной его вернут в естественную среду обитания.

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