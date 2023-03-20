«Вызывайте гондольеров»: Комсомольск превратился в Венецию после таяния снега

Дорог, кроме затопленных, не остается Фото: скриншот из видео

В Комсомольске весенняя погода пришла не одна. Вместе с солнцем и теплой температурой появились и гигантские лужи на дорогах и тротуарах. Людям негде пройти, а машинам негде проехать. Жители в шутку говорят, что пора закупаться лодками.

- На дороге там-тарарам. Везде огромные океаны, даже дорогу нельзя перейти, не промочив обуви и штаны по колено. Сегодня я пожалел, что не купил себе резиновые сапоги, а еще лучше рыбацкие, - поделился впечатлениями Олег Мамонтов, житель Комсомольска.

Затопило все основные проспекты, переулки и дворы. Люди пытаются не намочить ноги, но все безуспешно. Погода в Хабаровском крае после череды циклонов пошла на потепление, поэтому ближайшие дни улучшения не будет: снег продолжит активно таять.

В Хабаровске тем временем тоже не без луж, но таких же «озер», как в Комсомольске, не наблюдается. На дорогах с утра царила гололедица, а уже днем все растаяло. Из-за подобных условий движение может быть опасным, переходов призывают соблюдать осторожность, а водителей – скоростной режим.

- С утра было тяжело проехать из-за снега на обочинах. Много лежит у тротуаров, а машины паркуются в центре в два ряда. Из-за этого на Волочаевской и Шеронова были пробки, но потом рассосались. На тротуарах скользко, с весенней обувью лучше повременить, - рассказал «КП» - Хабаровск» Вячеслав Тушинский, житель Хабаровска.

Теплая солнечная погода простоит в Хабаровском крае до среды, а с пятницы регион ждет очередное похолодание. Оно случится после прохождения циклона. 22 и 23 марта синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, после которых вновь придут минусовые температуры. Ночью в среднем будет около -9 градусов, днем около нуля.

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