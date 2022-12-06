Испугалась алабая и залезла на самый верх: рысь спряталась на дереве от собаки в Свободном

Фотографы тоже не смогли пройти мимо Фото: zeiskieogni/Антон Алатко

Кошки всегда остаются кошками, даже если они грозные хищники, способные напугать человека. Так, рысь из Приамурья словно бы притворилась своим потомком при виде собаки и испуганно взобралась на верхушку дерева.

Бари смотрит на рысь Фото: zeiskieogni/Антон Алатко

Алексей, житель Свободного, как обычно, утром выгуливал своего двухлетнего алабая Бари по улице Кирова. На собаке были намордник и поводок, но тут пес заметил ее - кошку, и в нем включился охотничий инстинкт. Бари погнал ее на дерево, даже не замечая, что киса явно больше его самого.

Растерянный хозяин ринулся за своим питомцем, и ему открылась такая картина: на самой верхушке дерева у дома №96 на ветвях раскачивается дикая рысь, а его пес снизу лает на хищницу. Загнанная на верхушку, она никак не реагировала на попытки ее приманить и гордо восседала на кроне. Алексей позвонил в единую службу и сообщил, что произошло в микрорайоне Суражевка.

Рысь среди ветвей Фото: zeiskieogni/Антон Алатко

- На место выехали сотрудники полиции, чтобы обеспечить безопасность людей, находящихся там. Для этого следили за тем, чтобы никто не подходил к дереву, - рассказал «КП» - Хабаровск» Сергей Чебарев, начальник пресс-службы УМВД по Амурской области.

Для жителей города ситуация явно не была привычной Фото: zeiskieogni/Антон Алатко

Спустя время рысь сама под шумок быстро спустилась с дерева и поспешила убежать в лес. Местные говорят, что она оттуда и пришла. Такой же случай, по воспоминаниям очевидцев, произошел здесь же два года назад, когда такая же рысь появилась в Суражевке и прошлась по улицам города.

Грозный Бари не такой уж и страшный Фото: zeiskieogni/Антон Алатко

- Интересно, даже не знал, что у нас такое бывает. Я бы сильно удивился, если бы увидел рысь. Про Суражевку наши говорят, что туда лучше не ездить. Так сказать, та часть, где лучше не появляться. Но нет, как прилично оказывается: и собаки на поводках, и рыси культурные, никого не кусают, - поделился своим мнением о ситуации с «КП» - Хабаровск» Даниил Маляров, житель Белогорска.

Случайные прохожие восхищались животным Фото: предоставлено редакции

Случаев нападения на человека зафиксировано не было. Местные считают, что рыси забредают к людям по ошибке в поисках еды, ведь это одни из самых нелюдимых и пугливых диких кошек. Так, 6 ноября похожий случай произошел в Белогорске. Рысь точно так же убежала обратно в лес, как только заметила пристальное внимание человека.

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