Не нуждалась в помощи до появления людей: зооцентр выхаживает цаплю после странного отлова в Комсомольске

Цаплю увидели в районе «Фаворита» Фото: Telegram/@komsagram

Сердобольные люди нашли в природе дикую цаплю. Думая, что она заболела, жители Комсомольска ее отловили. Теперь птице действительно нужна помощь: ее выхаживают в местном зооцентре после испытанного стресса.

Впервые птицу увидели 19 марта в черте Комсомольска-на-Амуре. Она ходила между домами по улице Сидоренко. Местные жители увидели ее и сразу же обеспокоились, решив, что цапля погибнет, находясь в городе.

Группа неравнодушных вышла к месту и отловила цаплю. До сих пор не известно, кто конкретно участвовал в «спасательной операции». После вылова они позвонили в 112, чтобы где-нибудь разместить птицу. Одна из женщин на время забрала цаплю себе домой. Она сидела в ванной, скукожившись в комочек, в явном страхе от происходящего.

20 марта судьбой цапли стали заниматься специалисты. Сотрудники зооцентра «Питон» забрали ее к себе на передержку.

- На данный момент птица находится у нас в отдельной клетке. Она испытала сильный стресс. Все дело в том, что это перелетные птицы. В Комсомольск она залетела, чтобы отдохнуть, а затем снова выдвинуться в путь. Отлавливать и трогать ее было нельзя ни в коем случае. Сейчас мы вынуждены ее выхаживать, потому что теперь ей действительно нужна помощь, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Трифонова, директор зооцентра «Питон».

Когда цаплю привезли в центр, выяснилось, что она в полном порядке. Об истощении речи не идет. На снегу она сидела, чтобы набраться сил для следующего перелета, болезней у птицы нет.

Птица пока не может взаимодействовать с сородичами. От посетителей ее также держат подальше. Питается цапля мелкой рыбой, но делает это неохотно. Сотрудники объяснили, что ей нужно время для адаптации. Как только птица окрепнет, ее выпустят в природу. Орнитологи пояснили, что цапля продолжит свой маршрут до места обитания, и с ней все будет в порядке.

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