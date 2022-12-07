Скромный Новый год: стало известно, как украсят главную площадь Хабаровска

Наблюдать за сооружением елки можно в онлайн-режиме Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

В Хабаровске украшают улицы к Новому году. В этом году праздник не будет привычно пышным: никаких фейерверков или массовых гуляний в городе не планируется. Однако праздничное убранство все же появится на радость взрослым и детям.

Праздничное освещение сотворит с площадью волшебство Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

План по подготовке города к встрече главного зимнего праздника выполнен на 50 процентов. 7 декабря начались работы на площади Ленина. Здесь установят 20-метровую елку, а также ледовые скульптуры и спортивные павильоны.

Каркасы для елочек Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

- В этом году мы решили сократить количество объектов оформления и сосредоточиться на одной половине площади. Мы заменили светодиодное освещение фонтанов с холодного на теплое, чтобы сделать площадь уютнее. Наши спортивные клубы и федерации установят свои ледовые скульптуры, они будут расположены ближе к улице Гоголя. Здесь же установят поле для керлинга, где по выходным будут проходить бесплатные тренировки для всех желающих. Также мы поставим 19 елочек, по одной на каждый муниципальный район Хабаровска. Их представители приедут и украсят деревья своими символами, - рассказала Валентина Ляшенко, консультант комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.

Из глыб получатся красивые ледовые фигуры Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Пока что новогоднего настроения здесь еще нет, но как только работы закончатся, люди смогут насладиться красотой украшений и яркостью иллюминаций. Украшать Хабаровск планируют закончить к середине декабря.

- Центральный район выполнил план по новогоднему оформлению на 56 процентов, Кировский - на 53, Железнодорожный - на 43, Индустриальный - на 39, Краснофлотский - на 35 процентов, - рассказала Ольга Мильчакова, заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам.

Будущие украшения разложены на снегу Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

До 12 декабря власти города планируют закончить оформление витрин в торговых центрах и кафе. Также украшенными будут фасады зданий, а на улицах развесят баннеры рождественской тематики. Главной фишкой станут новогодние городки. В каждом из районов города обустроят по одному такому празднично украшенному павильону. Кроме площади Ленина елка появится и в парке «Динамо». Сейчас там установили иллюминацию и повесили праздничную надпись «С Новым годом!» у входа.

Такая красота была в парке «Динамо» в прошлом году Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

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НОВЫЙ ГОД В ХАБАРОВСКЕ:

План по подготовке Хабаровска к Новому году выполнен на 50 процентов

К середине декабря работы планируют полностью закончить (подробнее)

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