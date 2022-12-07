«Нас взяли в заложники, помогите»: что произошло в поезде Комсомольск - Тында в начале декабря

Фантазия пьяного вахтовика «нарисовала» ему неизвестных, которые вступили в сговор с вооруженными полицейскими и захватили поезд Фото: УТ МВД России по ДФО

«Поезд захватили, пассажиров взяли в заложники. Помогите! Я спрятался, меня пока не нашли», - такой звонок получили оперативные службы Комсомольска. На страшное сообщение отреагировали немедленно и сразу все. Оказалось, что это - фантазия одного человека с затуманенным сознанием.

У НИХ ОРУЖИЕ

В поезд сообщением Комсомольск - Тында 3 декабря сел 35-летний хабаровчанин. Мужчина ехал на вахту, перед долгой поездкой махнул спиртного. Рюмка за бутылкой, и вот хабаровчанин уже еле стоит на ногах.

В поезде мужчине было откровенно скучно и хотелось внимания. Во всяком случае, так он позже пояснил оперативникам. А пока вахтовик не придумал ничего лучше, кроме как найти того самого внимания по номеру «112».

Задушевной беседы с операторами экстренного номера хабаровчанин строить не собирался и сразу выпалил: «Нас взяли в заложники, помогите!». Фантазия пьяного вахтовика нарисовала ему неизвестных, которые вступили в сговор с вооруженными полицейскими и захватили поезд. И только ему удалось укрыться в туалете.

Прибывшие к поезду полицейские ни своих коллег-предателей, ни других бандитов не нашли. Пассажиры были в порядке, их безопасности ничего не угрожало. Ну, разве что буйная фантазия пьяного вахтовика.

РЕАКЦИЯ

Чтобы поезд добрался до места назначения без других происшествий, хабаровчанина задержали и доставили в полицию. Внятно объяснить свой поступок он не смог - алкоголь сковал речевой аппарат. А когда протрезвел, сказал, что забыл.

- Сотрудники транспортной полиции составили в отношении правонарушителя административные протоколы по статьям «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака…». В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Ольга Мироненко, официальный представитель УТ МВД по ДФО.

За острое желание привлечь к себе внимание хабаровчанин может получить реальное лишение свободы сроком до восьми лет.

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