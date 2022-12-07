Вырвали победу: хабаровский «Амур» обошел в овертайме «Адмирал»

Решающую шайбу в ворота противника пробил Гребенкин и подарил победу своей команде Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» одержал победу над «Адмиралом». Второй матч дальневосточного дерби завершился победой «тигров» в овертайме. Прошлый матч над клубом из Владивостока также закончился победой хабаровчан. Кстати, состав команды остался практически без изменений: вернулись в игру лишь отсутствующие по болезни защитники Балдаев и Ли.

Уже традиционно «тигры» начали активно первый тайм, стараясь не подпускать соперников близко к воротам. Хабаровчане все 20 минут сохраняли атакующий настрой. А команда из Владивостока активно нарушала правила, и поэтому на перерыв игроки ушли с двукратным преимуществом «тигров» по количеству времени игры у ворот соперника.

Второй тайм оказался за «Адмиралом». В начале периода гости сравняли счет - 1:1 и, словив кураж, продолжили атаковать ворота «тигров». В итоге через четыре минуты они забили вторую шайбу.

Заключительная двадцатиминутка прошла в попытках «Амура» вернуть преимущество или как минимум сравнять счет. За полторы минуты до конца «тигры» сняли вратаря и оформили первый гол в сезоне в формате «6 на 5». Его автором стал Николишин, поразив «девятку». В итоге 2:2 и определение победителя в овертайме. Решающую шайбу в ворота противника пробил Гребенкин и подарил победу своей команде - 3:2 победа «Амура».

- Игра сегодня с нашей стороны понравилась, как и качество игры. Да, где-то реализация была не на нашей стороне, хорошо сыграл вратарь соперника. Тем не менее верили благодаря нашим болельщикам, которые гнали нас вперед. Перевели игру в овертайм и нашли момент для важного гола. Победили. Готовимся к завтрашней игре, - прокомментировал матч Вадим Епанчинцев, главный тренер ХК «Амур».

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