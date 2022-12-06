Команды сыграют 10 матчей между собой Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Первое дальневосточное дерби болельщикам обеих команд запомнится надолго. Подогреваемое долгое время противостояние состоялось только в середине сезона. К этому моменту «Адмирал» успел высоко забраться в турнирной таблице, а «Амур» побывал «на дне» и цепляется за возможность закрепиться в зоне плей-офф.

Стартовые минуты на «Фетисов Арене» остались за гостями. Да так, что к первому техническому перерыву они имели двукратное преимущество по броскам в створ. «Моряки» не стали с этим мириться и выискивали любую удобную возможность для контратаки. Однако ни у одного из коллективов довести начатое «до верного» не удалось.

Череда ненужных удалений мучила то одну команду, то другую. Но соперники лишь подправили цифры в статистике, выстояв в неравных составах.

Во втором периоде игра походила на пинг-понг. Игроки забыли о средней зоне и пролетали ее моментально. Только за пять минут до конца отрезка новичок «Амура» Станислав Бочаров подхватил шайбу у своих ворот и в соло затащил е в зону соперника. Точной передачей на Ивана Николишина он вывел форварда на рандеву с голкипером. Мастерство не подкачало - снаряд попал прямо «в домик» - 1:0.

В третьем периоде началась погоня «Адмирала». Хозяева перебросали «Амур». На руку сыграли и удаления в составе «тигров». Но вратарь Евгений Аликин и партнеры надежно подчищали все опасные моменты. В одном из эпизодов защитник Артем Аляев поймал летящую в ворота шайбу затылком.

В конце матча приморцы пошли ва-банк, выпустив шестого полевого игрока. Спустя 30 секунд Сергей Лапин наказал соперника, поразив пустые ворота и поставив точку во встрече - 2:0.

Кроме победы в первом матче дальневосточного дерби, «тигры» поздравляют голкипера Евгения Аликина, который провел 16-й матч «на ноль». Он вышел на первое место среди вратарей «Амура» по количеству «сухарей».

Следующий матч «Амур» проведет в Хабаровске против «Адмирала» из Владивостока 7 декабря. Вторая серия захватывающего сериала с принципиальным соперником не позволит болельщикам скучать.

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