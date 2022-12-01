«Амур» забросил пять шайб в ворота «Нефтехимика» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

30 ноября на льду «Платинум Арены» во второй раз за три дня встретились «Амур» и «Нефтехимик». Горечь недавнего поражения хабаровчан еще на слуху, поэтому с прямым соперником по таблице надо что-то решать. Помогло в этом и то, что часть игроков гостей «выкосило» болезнью.

В составе «тигров» произошли точечные изменения. Нападающего Сергея Лапина подняли в первое звено к Шарову и Махановскому. В четвертое звено поставили Гиздатуллина и Слепца, которые пропускали прошлый матч. Охранять ворота доверили Евгению Аликину.

Хозяева сделали выводы из поражения и начали матч первым номером. Активная борьба на пятаке и постоянные набросы на ворота сделали свое дело. Уже на седьмой минуте Махановский в падении подправил бросок Аляева с «усов», и шайба оказалась за спиной голкипера.

Второй период также стал повторением прошлой игры. Наигранная связка Яна Дрозга и Дениса Вихарева сработала безупречно. Хлесткая поперечная передача попала на крюк 68-му номеру и была переправлена в ворота. Вихарев продлил свою результативную серию до пяти матчей.

Нарушение игровой дисциплины вынудило хозяев ретироваться к своим воротам. Гости, имея два шанса, не смогли уменьшить дефицит в счете. «Тигры» же свою возможность реализовать лишнего не упустили. Досрочное освобождение из бокса штрафников оформил Сергей Дубакин. Подобно Овечкину, он в касание из круга вбрасывания замкнул перевод Дрозга с противоположного края - 3:0.

Спустя пару минут все тот же Дубакин получил шайбу в центре зоны, сделал два шага и мощно бросил с кистей над щитком Тихомирова - 4:0. Этот дубль для форварда «Амура» стал первым в карьере.

В третьем периоде хозяева льда начали действовать по счету, сконцентрировавшись на обороне. Однако на 46-й минуте произошел настоящий курьез. Нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин сделал вброс в зону. Руслан Педан не поделил зону с Евгением Аликиным, после чего от руки защитника шайба пересекла «ленточку» ворот. Это вторая шайба, которые дарят хабаровские хоккеисты сопернику.

На 55-й минуте «Амур» снова схлопотал удаление. Соперники пошли ва-банк и сняли вратаря. Атака вшестером могла позволить забросить еще хотя бы одну шайбу. Но все планы помножил на ноль Ян Дрозг, который на выходе из зоны перехватил шайбу и отправил ее в ворота - 5:1.

Три набранных очка из четырех возможных с «Нефтехимиком» позволил «Амуру» переместиться на десятую строчку таблицы Восточной конференции. Бригада Вадима Епанчинцева отстает от кубковой восьмерки всего на одно очко, имея в запасе три матча.

Следующую игру «Амур» проведет дома против нижегородского «Торпедо» 2 декабря.

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