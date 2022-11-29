«Амур» занимает последнюю строчку Восточной конференции Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Новая неделя и новая домашняя серия для «Амура» началась с матча против нижнекамского «Нефтехимика». Это первая встреча двух коллективов в рамках «регулярки». Еще больше страсти противостоянию добавляло то, что команды соседствуют друг с другом на дне таблицы.

Первый период хозяева «Платинум Арены» начали с желания вскарабкаться повыше к зоне плей-офф. Постоянный напор атак то и дело напрягал вратаря «Нефтехимика». Однако «волчья стая» оказалась не так проста и подкараулила «тигров» на синей линии. Молниеносная контратака, скидка на партнера, и вот защитник Максим Березин вскидывает руки вверх, празднуя гол.

Второй игровой отрезок начался с двух быстрых шайб «Амура». При розыгрыше большинства восстановившийся после травмы Ярослав Лихачев продолжил курс на лидерство по забитым голам и поразил левую «девятку».

Спустя всего 20 секунд Ян Дрозг отделался от двух соперников и выложил шикарную передачу на крюк Денису Вихареву. Форвард «снял паутину» с правого верхнего угла, огорчив свою бывшую команду - 2:1.

С чувством лидерства к хабаровчанам пришла и раскованность. Оттуда и проблемы с дисциплиной. В формате «пять на четыре» нижнекамцы напомнили о ценности игры в полном составе. После броска игрока «волков» шайба отскочила от заградительного стекла и обидно залетела в ворота от конька своего же защитника. Это позволило «Нефтехимику» сравнять счет.

На 35-й минуте атака гостей переместилась за ворота Калниньша. Оттуда Шафигуллин доставил шайбу на пятак. Бикмулин хлестким броском отправил ее над плечом вратаря и вывел свою команду вперед.

Все же «тиграм» удалось найти ключик к воротам Нефтехимика за четыре минуты до конца встречи. Аляев выдал поперечную передачу на Шарова, который пробил по воротам, но вратарь справился с угрозой. Вторым темпом добавил Николишин. Форвард оказался точен и позволил перевести игру в овертайм.

Дополнительная пятиминутка могла закончиться очень быстро. Ярослав Лихачев убегал на рандеву с голкипером, но был сбит защитником. Арбитр справедливо скрестил руки над головой, что означает штрафной бросок. Юный форвард пытался раскачать Тихомирова и отправить шайбу с неудобной руки - неудачно.

Неудачная игра в зоне соперника позволила игроку «Нефтехимика» обокрасть Александра Шарова. Чивелев прошел по правому борту, сместился в центр, убрал шайбу под себя и нанес финальный бросок в матче - 3:4.

Реванш за поражение «Амур» сможет взять уже 30 ноября. Вторая встреча с «Нефтехимиком» начнется в 19:00 по местному времени.

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