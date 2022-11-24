«Амур» в восьмой раз подряд уступает в Новосибирске Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Противостояние хабаровского «Амура» и «Сибири» из Новосибирска уже на протяжении долгого времени складывается не в пользу дальневосточников. Как известно, статистика - вещь упрямая. И предугадать фаворита встречи можно было еще до стартового вбрасывания.

Первая часть стартового периода осталась за «Амуром». Хабаровчане больше владели шайбой, организовывали позиционные атаки и качественно оборонялись. Однако создать голевые моменты у ворот Красоткина не получилось.

Неудачи «тигров» в созидании оживили сибиряков. Уже в середине периода хозяева начали огрызаться. Два опасных момента организовали бывший игрок «Амура» Владимир Бутузов и защитник Илья Морозов. Через пять минут в той же последовательности атаковали ворота Евгения Аликина. Голкипер не справился с броском от правого борта в исполнении Бутузова - 0:1.

Ошибка при сохранении шайбы в зоне «Сибири» привела к контратаке. Накатившийся защитник Морозов раскачал Педана влево-вправо и «на тормозах» бросил по воротам. Снаряд залетел в ворота впритирку со штангой - 0:2. Еще до сирены на перерыв Евгений Оксентюк мог сократить отставание в счете, но не смог переиграть вратаря.

Второй период начался с большинства «тигров». Реализовать численное преимущество подопечным Вадима Епанчинцева не удалось. А «Сибирь» сразу после этого увеличила отрыв до трех шайб. Яковлев выложил «конфету» на клюшку Овчинникова, который замкнул передачу прямо в ворота - 0:3.

На 32-й минуте Оксентюк все же записал в актив первую шайбу в КХЛ, удачно подставив клюшку под передачу Барулина. Сразу после этого дальневосточники получили возможность отправиться в погоню за сложившимся дефицитом, но пропустили контратаку Шарова и пропустили, хотя имели численное преимущество. Евгений Аликин уступил свой пост Янису Калниньшу.

Третий период подарил зрителям все тот же яркий атакующий хоккей. «Амур» перешел на игру в три звена, чтобы взвинтить темп, но больше заброшенных шайб никто не забросил. Итог - 4:1 в пользу «Сибири», которая в восьмой раз обыгрывает дальневосточников у себя дома.

Следующие три матча «Амур» проведет в Хабаровске: 28 и 30 ноября против «Нефтехимика», а 2 декабря - против нижегородского «Торпедо».

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