Три из трех: «Амур» одержал победу над «Трактором» в домашней серии

«Амур» обыграл «Трактор» со счетом 2:0 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Лед «Платинум арены» за последние дни привык видеть домашнюю команду в ранге победителя. Так произошло и на этот раз. В гости после выезда во Владивосток приехал челябинский «Трактор».

Матч начался очень стремительно. Уже на третьей минуте дальневосточники сделали проброс по борту, и первым на шайбе оказался новичок Ян Дрозг. Форвард сблизился с вратарем соперника и мощным кистевым броском прошил верхний угол.

«Трактор» не стал мешкать и организовал несколько опасных атак. Ближе всего к голу был нападающий челябинцев Петр Хохряков. Он воспользовался ошибкой хозяев в средней зоне и устремился на рандеву с Аликиным. В этой дуэли верх взял голкипер.

Вторую половину периода себе в актив записал капитан «Амура» Михал Йордан. Защитник с завидной периодичностью подключался к атакам и нанес несколько бросков из круга вбрасывания. Одна из попыток могла стать голевой, но снаряд пролетел рядом со штангой.

Ян Дрозг не остановился на одной заброшенной шайбе. Вместе с Аляевым нападающий пытался разыграть «до верного», разорвав защиту в три паса. Атаку на пустые ворота прервала клюшка обороняющихся.

Второй период остался за гостями. «Трактор» прижал «Амур» к воротам. Наиболее опасный момент создал Никита Тертышный. Форвард, который в прошлом сезоне забросил 22 гола в 49 матчах, в этом сезоне не смог ни разу отличиться за 30 игр. Форвард заставил трибуны замереть, обстучав две штанги за несколько секунд. Однако удача была на стороне Евгения Аликина.

Второй гол «тигров» организовал Гиздатуллин, который воспользовался ошибкой Проскурякова на выходе. Курьезный гол - тоже гол. Во второй половине периода свои умения показывали спецбригады. Ни одна из команд не смогла реализовать численное преимущество.

Третий период стал логическим продолжением второго. Команды продолжили удаляться, заработав 28 минут штрафа на двоих. Дошло до того, что игроки «Трактора» Стась, Бывальцев и Хохряков вместе «полировали лавку» и вели светские беседы. Обе команды пытались создать опасные моменты, но до реализации дело не дошло. Как итог - 2:0 и победа «Амура». Евгений Аликин записал на свой счет второй «сухарь» в сезоне.

«Амур» одержал третью победу против более сильных соперников. Следующий матч команда проведет 16 ноября против того же соперника. «Трактор» уже выпал из зоны плей-офф, а «тигры» имеют в запасе несколько игр. Так что, по сути, это уже встречи с прямыми оппонентами за попадание в кубковую восьмерку.

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