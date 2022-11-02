Сенсационная победа: «Амур» одолел «Салават Юлаев» в Уфе впервые с 2017 года

«Амур» победил по буллитам 2:1(Б) Фото: пресс-служба ХК "Амур"

История противостояния дальневосточного коллектива с «Салаватом Юлаевым» в рамках Континентальной хоккейной лиги насчитывает 15 лет. За все это время клубы не уходили со льда, не забив меньше четырех шайб на двоих. Болельщики на трибунах и зрители у экранов ждали торжество атакующего хоккея и на этот раз.

Предыдущие матчи для команд получились удачными. «Амур» дома обыграл череповецкцую «Северсталь» со счетом 5:2, а «Салават Юлаев» разделался с «Барысом» из Астаны 5:1.

Первый период подтвердил, что соперники находятся «на подъеме». Красивый комбинационный хоккей тут же подарил голевые моменты. Более расторопными и успешными оказались «тигры». На девятой минуте нападающий Сергей Дубакин из-под защитника бросил по воротам. Шайба залетела аккурат впритирку со штангой - 1:0.

Уфимцев это только раззадорило. Соперники с удвоенной энергией полезли на ворота Евгения Аликина, который смог «подчистить» несколько моментов. Но до перерыва счет остался неизменным.

Второй период начался в зоне хабаровчан. Будущий участник Матча Звезд КХЛ безупречно сохранял свои владения неприкосновенными. Даже выходы «один в ноль» разбивались о хладнокровие голкипера «Амура». Но и партнеры по команде не отсиживались в обороне. Контратаки чудом не завершались голами.

Сравнять счет хозяевам позволило первое большинство хозяев льда. Спецбригада так измотала героическую защиту, что после выхода пятого полевого «тигра» инерции уфимцев хватило на создание гола. Под наброс «с кистей» от Бирюкова клюшку подставил молодой форвард Алалыкин. Шайба медленно, но верно пересекла ленточку ворот - 1:1. В третьем периоде командам предстояло начать все по-новой.

Добиться ощутимых успехов ни одной из сторон не удалось. Традиция в четыре заброшенные шайбы была прервана, и игра прошла в овертайм. Самым опасным моментом дополнительной пятиминутки стал выход Ярослава Лихачева и Ивана Николишина на ворота Кареева. Защита соперников срубила форвардов и отвела опасность от своих ворот.

В серии буллитов Евгений Аликин отразил все пять попыток «Салавата», а Ярослав Лихачев мастерским финтом заставил голкипера переместиться и «с лопаты» положил шайбу в ворота. Впервые с 2017 года «Амур» одержал победу в Уфе и поднялся на 10 строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Заключительный матч выездной серии хабаровчане проведут с еще одним лидером «Востока» - «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча пройдет 3 ноября.

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