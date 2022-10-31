Цена роковой ошибки: «Амур» уступил «Трактору» с минимальным счетом

«Амур» пропустил одну шайбу и не смог отыграться Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Исторически сложилось так, что челябинский «Трактор» для дальневосточников является крайне неудобным соперником. Статистика встреч между коллективами в пользу уральцев - 23 победы у челябинцев и 10 у «Амура».

История противостояния перед матчем особого значения не имела, так как оба коллектива серьезно изменили свои составы и со старта регулярного чемпионата располагаются в хвосте турнирной таблицы, гипотетически не попадая в плей-офф.

Как «тигры», так и «медведи» начали игру осторожно, стараясь не допускать ошибок. На правах хозяев «Трактор» больше владел инициативой, но все вылазки к воротам «тушил» голкипер хабаровчан Янис Калниньш. В свою очередь дальневосточники за первый период провели несколько контратак, которые превращались в позиционные атаки. Дважды подопечные Вадима Епанчинцева были близки к голу, но подводила реализация и попытки сыграть «до верного», делая лишний пас. Самым же ярким эпизодом первого периода стала драка между Виктором Балдаевым и Егором Фатеевым. Игрок обороны «Амура» провел силовой прием на синей линии. Игроки сбросили перчатки и сцепились в кулачном бою.

Второй период встречи начался ровно так же, как и стартовый игровой отрезок. Вот только игра звена Ивана Николишина стала более акцентированной. Однако фортуна несколько раз отворачивалась от кудесников каучукового диска и не позволяла распечатать ворота «Трактора». Несколько минут спустя форвард «медведей» Максим Шабанов взял дело в свои руки. Подхватив шайбу в средней зоне, нападающий прошел по правому борту, резким движением сместился в центр и точно бросил по воротам - 1:0.

Эмоции захлестнули игроков «Амура». Помимо двух минут за удар соперника клюшкой, защитник Кэмерон Ли заработал десятиминутный дисциплинарный штраф за неспортивное поведение и поехал отдыхать до конца второго периода. Гости выстояли и не допустили увеличения счета.

В третьем периоде «Трактор» закрылся в обороне, изредка выбираясь в контратаки. Хабаровчане захватили инициативу на площадке. На последних минутах «тигры» получили возможность сыграть в формате «пять на три» и устроили массированный штурм ворот Проскурякова. Ни один бросок не оказался за спиной голкипера в черной форме. Как итог - поражение «Амура» с минимальным счетом.

Следующий матч дальневосточники проведут с одним из лидеров Восточной конференции - уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча пройдет 1 ноября в столице Башкортостана.

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