Первое домашнее поражение за семь лет: «Амур» отыгрался у «Спартака», но пропустил в овертайме

«Амур» отыгрался у «Спартака», но уступил в овертайме Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Ко второму матчу очередной домашней серии «Амур» подходил в приподнятом настроении. Накануне «коллеги» по цеху одержали победу в Суперкубке России по хоккею с мячом, и бригаде Вадима Епанчинцева хотелось соответствовать.

На льду «Платинум арены» дальневосточники больше семи лет не уступали «красно-белым» из Москвы. Продлить серию вызвался победный состав предыдущего матча. Единственное изменение - место в воротах занял Евгений Аликин.

«Амур» на правах хозяев начал матч очень активно. На протяжении двух минут «тигры» обстреливали владения «Спартака», но добиться результата не удалось. Но как только москвичи вырвались из-под прессинга, они организовали контратаку. Любимов и Талалуев разыграли «стеночку», и последний, оставшись в одиночестве на пятаке, открыл счет в матче.

Исправить ситуацию мог Ярослав Лихачев, которого накануне выбрали представлять хабаровский клуб на матче звезд КХЛ, но с его броском справился вратарь «красно-белых».

В середине первого периода «Спартак» вновь зажег фонари за воротами дальневосточников. На этот раз результативными действиями отметился нападающий Фил Вароне. Без рикошета от клюшки защитника «Амура» шайба вряд ли бы побывала в воротах, но это случилось, и счет стал 0:2.

Вернуть «тигров» в игру на пятой минуте второго периода попытался Иван Николишин. Удачно расположившись у дальней штанги, форвард почти с нулевого угла загнал шайбу за линию ворот.

Почувствовав уверенность в собственных силах, «Амур» просто-напросто запер гостей в зоне и пытался взять «Спартак» измором. К сожалению, защита и вратарь отрабатывали на все сто процентов, и до сирены на перерыв шайба не побывала за спиной Рибара. Напротив, за минуту до окончания игрового отрезка нападающий «красно-белых» Цыплаков стал автором курьезного гола. Его бросок с острого угла угодил в перекладину. Шайба взмыла в воздух и отскочила за спину Аликину - 1:3.

Третий период прошел с преимуществом хозяев площадки. Однако ждать результативных действий пришлось долго. «Спартак» подвела дисциплина. Расположившись в зоне, спецбригада большинства прижала квартет «красно-белых» к воротам. Новичок команды Никита Гребенкин хлестким пасом нашел Ивана Николишина, и тот отправил снаряд в пустой угол, сократив дефицит в счете - 2:3.

На этом атака «Амура» не успокоилась. Спустя полторы минуты Николишин промчался через всю среднюю зону и прошил кистевым броском голкипера. Форвард принимал поздравления с первым в его карьере хет-триком. Разве что шапки и кепки не летели на лед, как это заведено.

За 40 секунд до овертайма «тигры» получили ненужное удаление. По правилам КХЛ, овертайм начался в формате «три на четыре». Меньше минуты потребовалось «спартаковцам», чтобы расположиться в зоне и нарисовать «зонтик». Фил Вароне бросил с вершины в сторону Аликина, и Александр Хохлачев «с мясом» завез шайбу в ворота - 3:4.

Для «Спартака» эта победа в Хабаровске стала первой с сентября 2015 года. Тогда москвичи взяли верх над хозяевами со счетом 2:1. Следующие шесть встреч на «Платинум арене» неизменно завершались в пользу «Амура».

Расклад в турнирной таблице на Востоке удручает. «Амур» замыкает конференцию, имея 16 очков в активе. Следующую встречу дальневосточники проведут 27 октября против череповецкой «Северстали».

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