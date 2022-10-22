Феерия на льду: «СКА-Нефтяник» показал чемпионскую игру

«СКА-Нефтяник» - шестикратный обладатель трофея Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Забитая под завязку арена Ерофей в выходной день означает, что Хабаровск принимает матч за Суперкубок России по хоккею с мячом. Два непримиримых и самых титулованных соперника в лице «СКА-Нефтяника» и московского «Динамо» скрестили свои клюшки, чтобы выяснить, кто достоин поднять над головой кубок.

Подопечные Михаила Пашкина в сентябре уже становились обладателем Кубка России и были нацелены на завоевание второго трофея. Соперник оказался неслучайным. «Динамо», как прошлогодний обладатель титула, не собирался отставлять его в Хабаровске.

Команды бились на встречных курсах Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

С первых минут команды начали активные действия по всей ширине поля и никто не ожидал, что Егор Ахманаев забросит с игры первый гол гостевой команды. Игрок воспользовался неразберихой у ворот Виктора Каменева и вывел столичных вперед.

«СКА-Нефтяник», который выбрал желтую форму на игру, ринулся отыгрывать дефицит, то и дело создавая прессинг на бело-синих. Несколько стандартных положений то и дело чуть не закончились взятием ворот. Однако фортуна была на стороне действующих обладателей кубка.

По-спортивному наглые действия дальневосточников заставили москвичей нарушать правила. Численное преимущество на площадке принесло свои плоды. Сравнять счет в матче удалось Дмитрию Сидорову на 18-й минуте первого тайма. Мяч после подачи с углового удара миновал нескольких игроков и лег ровно на клюшку полузащитнику.

«СКА-Нефтяник» дважды отыгрывался Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

До конца игрового отрезка позиционная атака «Динамо» вновь расстроила трибуны. Сольный проход уже отличившегося Егора Ахманаева пришелся прямо во вратаря. Но вовремя подоспевший Дмитрий Ширяев слету добил мяч в ворота - без шансов для Виктора Каменева - 1:2.

Начало второго периода заставило попотеть гостей. Под рев трибун и кричалки преданных болельщиков, хабаровчане как бронепоезд мчались вперед, чтобы выравнять положение. На 50-й минуте Никита Иванов виртуозно стянул на себя всю оборону соперников и увидел партнера по команде, которого оставили совсем без внимания. Владимир Каланчин своем дело знает и отправил мяч мимо вратаря, сравняв счет - 2:2.

Каждый из находящихся на льду знал, как высока цена ошибки. Никто не хотел уступать и с обеих сторон посыпались удаления. Невооруженных взглядом было заметно, что столичные чаще нарушали правила в, казалось бы, самых безобидных ситуациях. Это сыграло злую шутку. На 72-й минуте своей скоростью и координацией вновь все поразил Никита Иванов. Его филигранная передача на Романа Дарковского позволила дальневосточникам выйти вперед впервые за игру - 3:2.

«Динамовцы» поняли, что-то пошло не по плану. Главный тренер москвичей Евгений Иванушкин запросил тайм-аут. Интересно было бы послушать, что именно он сказал своим подопечным, но они вняли его словам и 77-й минуте усилиями Евгения Филиппова вернули паритет в счете - 3:3.

Все решили последние минуты матча Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Все началось сначала. Страсти настолько наколились, что трибуны перестали греметь. Такое ощущение, будто болельщики копили силы перед финальным рывком.

Гости начали чувствовать себя не в своей тарелке, то и дело цепляя своих визави. На 82-й минуте это стоило рокового нарушения правил. Толчок Никиты Иванова судья не оставил незамеченным и скрестил руки над головой - символ назначенного штрафного удара. К мячу подошел ранее отличившийся Владимир Каланчин - он был точен. Болельщики просто взорвались. Со всех сторон были слышны крики радости, трещетки, хлопушки и барабаны с фан-сектора.

Вновь гробовая тишина под сводами арены Ерофей повисла, когда юный «динамовец» взмахнул клюшкой и чуть было не реализовал момент, который мог полностью перевернуть ход матча. Мяч прошел мимо и игрок, схватившись за голову, поехал в сторону своей скамейки.

Моментальный ответ «СКА-Нефтяника», которому можно было сконцентрироваться на обороне, заставил паниковать защиту столичных. Судья зафиксировал удар по клюшке и вновь назначил 12-метровый бросок. На уже освоенную позицию вновь подошел форвард Владимир Каланчин, который после прицельного выстрела принимал поздравления с оформленным хет-триком.

Звучит финальный свисток и «СКА-Нефтяник» становится шестикратным обладателем Суперкубка России, который разыгрывается с 2013 года. Это второй титул дальневосточной команды за короткое время. Впереди предстоит долгий путь в виде чемпионата страны, но цель одна - победа и третий титул в копилку музея славы «СКА-Нефтяника».

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