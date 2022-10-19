Молодой плеймейкер в помощь: юный форвард пополнит состав «Амура» на правах аренды

Нападающий Никита Гребенкин перешел в «Амур» на правах аренды Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Юное дарование отечественного хоккея переезжает в Хабаровск на правах аренды. Игрок системы магнитогорского «Металлурга» 19-летний Никита Гребенкин проведет оставшуюся часть сезона в составе «тигров».

В прошлом сезоне форвард существенно прогрессировал в составе магнитогорского клуба Молодежной хоккейной лиги, став одним из лидеров команды. За «Стальных Лис» Гребенкин был главным «распасовщиком» и заработал 64 очка (17 голов и 47 передач - прим.ред.) - это второй результат в команде и 17 в лиге. Также в прошлом году нападающий дебютировал на взрослом уровне в КХЛ.

Лето молодой форвард провел очень насыщенно. На драфте новичков НХЛ в июле его выбрал клуб «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 135-м номером. Гребенкин прошел предсезонную подготовку со взрослым составом магнитогорского «Металлурга» и даже успел забросить шайбу в ворота «Амура» в товарищеской встрече.

Сейчас в активе нападающего числится семь матчей за «магнитку», в которых он проводил чуть больше двух минут на льду. Кроме того, форвард сыграл четыре матча в ВХЛ, в которых набрал три очка.

- Сегодня по договору аренды в нашу команду перейдёт один из самых перспективных игроков страны 2003 года рождения. Это повысит конкуренцию за место в составе и, надеемся, «разбудит» некоторых наших ребят, - рассказал Роман Крамарь, генеральный директор хоккейного клуба «Амур».

Также руководство хабаровской команды обратилось к болельщикам, которые оказались расстроены последними результатами.

- Руководство клуба эта ситуация тоже не устраивает. Тренерский штаб пытается помочь каждому хоккеисту, но ждать до конца сезона мы не будем. В этом сезоне очень неплохо выступает наша «молодёжка», кадровый резерв есть и там. Иногда «горящие глаза» бывают важнее опыта и мастерства. Болельщиков прошу набраться терпения. Уверен, нынешний кризис мы скоро преодолеем.

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