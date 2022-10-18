Интрига до последней минуты: «Амур» навязал борьбу «Автомобилисту», но пропустил на последней минуте

Матч в Екатеринбурге закончился со счетом 2:4 в пользу «Автомобилиста» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Лед КРК «Уралец» в Екатеринбурге по праву считается неудачным для хабаровского «Амура». На протяжении трех сезонов дальневосточники не могли забить «Автомобилисту» в гостях. А крайняя победа над уральцами была зафиксирована аж в 2016 году.

В погоне за очками тренерский штаб решил кардинально перетасовать звенья как нападения, так и защиты. В первой тройке нападения вышли Николишин, Махановский и Грецкий. Лучший снайпер «тигров» Ярослав Лихачев вышел во втором звене с Шаровым и Оксентюком.

С начала первого периода команды начали действовать на встречных курсах. Дальневосточники ни пяди не уступали своему сопернику, который возглавляет Восточную конференцию. Но уральцы все же заставляли гостей ошибаться в своей зоне. В такие моменты у владений Евгения Аликина становилось очень горячо.

Два момента «Автомобилист» создал на пустом месте. В обоих случаях мог отличиться Мэйсик. Ответ «Амура» не заставил ждать себя долго. Лапин по борту прошел в зону соперника, сместился к кругу вбрасывания и нанес хлесткий бросок. Шайба угодила в шлем вратарю, после чего на пятаке началась «возня». Однако счет по-прежнему не был открыт.

Второй период начался в численном меньшинстве «Амура». Это не стало проблемой и со спецбригаадой соперника подопечные Вадима Епанчинцева справились без особых проблем.

Спустя девять минут «тигры» все же не смогли уберечь свои ворота. Из-за большого столпотворения перед Воронков подхватил отскочившую шайбу и попал точно в девятку - 0:1. Спустя пару минут «Автомобилист» показал, как надо играть в большинстве. Хозяева расчертили квадрат в зоне хабаровчан. Анатолий Голышев передачей вывел Мэйсика на убойную позицию и легионер не промахнулся - 0:2.

В середине второго игрового отрезка усилиями Терещенко удалось сократить отрыв. Мощный бросок от дальнего борта угодил в ближний угол ворот «Автомобилиста». Уйти на перерыв при таком счете не дал Стефан Да Коста - 1:3.

Начало третьего периода позволило «Амуру» приблизиться к «шоферам». Тигры реализовали большинство, на которое им было отведено всего 40 секунд. С дальнего пятака момент реализовал Николишин - 2:3.

Апогеем встречи стала последняя минута игрового отрезка. «Амур», как и в прошлом матче, перешел на игру в три звена. На лед выскочил шестой полевой игрок, потому что тренеры сняли вратаря. Дальневосточники заперли соперника в зоне, но точку в игре поставил Голышев, который за 14 секунд до конца установил окончательный счет на табло - 2:4.

Екатеринбург вновь оказался непокоренным для хабаровчан. С нулем в графе набранных очков «Амур» возвращается в родные пенаты. Следующий матч пройдет 20 октября в «Платинум Арене» против подмосковного «Витязя».

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