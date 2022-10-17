Прокат по загранице: «Амур» пропустил три гола за минуту в игре против «Барыса»

Матч завершился со счетом 5:1 в пользу «Барыса» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

На выезд в Казахстан тренерский штаб хабаровского «Амура» заявил всех легионеров клуба. Из лазарета вернулись Кейлоф, Йордан и Ли. Два защитника заняли место в первой паре обороны. А Эндрю Кейлоф был спущен в третье звено, где составил компанию Виктору Комарову и Артуру Гиздатуллину.

С самого начала матча «тигры» захватили инициативу, чаще владели шайбой, но довести дело до бросков не удавалось. Уже на восьмой минуте обороной хабаровчан была допущена серьезная оплошность. «Откидываясь» из угла площадки, форвард «Барыса» Егор Петухов перехватил шайбу и выдал точную передачу на Михайлиса. Игрок не растерялся и переиграл вратаря Евгения Аликина, бросив в дальнюю «девятку».

Несколько минут спустя «тигры» имели шансы отыграться, реализовав «лишнего». Но соперники надежно действовали на своей синей линии и не позволяли гостям проводить позиционные атаки.

Сравнять счет все же удалось под занавес первого периода. «Амур» сделал это в неравных составах, будучи в меньшинстве. Павел Махановский после вбрасывания устремился к воротам «Барыса», получил шайбу, сделал изящный финт и прошил Юлиуса Гудачека.

«Убив» большинство на старте второго периода, «Амур» продолжил гнуть свою линию и прессинговать хозяев льда. Однако на 27-й минуте произошло то, что любому вратарю снится в самых страшных снах. За полторы минуты в ворота хабаровчан побывало три шайбы. Даже смена вратаря в этот промежуток не спасла от гола. Начал хит-парад набранных баллов Ансар Шайхмедденов, которого упустили прямо перед вратарем. Спустя 30 секунд защитник Юрий Сергиенко записал в свой актив гол, хотя предполагал сделать заброс на ворота. Еще через полминуты Линден Вей огорчил вратаря, вышедшего на замену. Янис Калниньш пропустил шайбу над плечом.

Таймаут пошел дальневосточникам на пользу. Игроки хабаровской команды начали жестче встречать соперников, демонстрируя свою физическую форму. Однако перевести игру к воротам «Барыса» не удавалось. Большую часть дальних бросков принимали на себя защитники.

В третьем периоде переломить ход встречи не удалось. Напротив, на старте отрезка подопечные Вадима Епанчинцева пропустили шайбу от автора первой голевой передачи - Петухова.

Второе поражение на выезде не сулит ничего хорошего для турнирной таблицы. Следующий матч «Амур» проведет 18 октября в Екатеринбурге против грозного «Автомобилиста», который не считается с грандами отечественного хоккея и возглавляет Восточную конференцию.

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