Нет приема против чемпиона: «Амур» заработал один балл в игре против ЦСКА

Матч закончился со счетом 2:3 в пользу гостей Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Последний матч домашней серии у «Амура» завершился игрой с действующим обладателем Кубка Гагарина - московским ЦСКА. Тренерский штаб решил сделать несколько изменений в составе. На льду появились игроки, которые пропускали последние матчи - Грецкий, Оксентюк, Калетник и Турбин. Также изменилась первая пара защитников.

«Тигры» сделали выводы из прошлого поражения и со стартового вбрасывания начали активные действия, навязывая борьбу и не проигрывая стыки. Однако такой напор прервал арбитр, который зафиксировал игру высоко поднятой клюшкой и отправил Сергея Дубакина отбывать малый штраф. Меньшинство для «Амура» прошло без происшествий.

В середине первого периода «звоночек» прозвучал у ворот армейцев. После броска Турбина и подставления клюшки партнера шайба угодила в обод ворот. У подопечных Вадима Епанчинцева были моменты «размочить» счет, но к перерыву команды сохранили паритет.

Второй период начался с удалений. Обе команды нарушали правила и отправлялись на лавку. Несмотря на обоюдно острые атаки, вратари держали свои владения «под замком». На экваторе второго периода «Амур» схлопотал ненужное удаление. Получил его голкипер Янис Калниньш. Отбывать две минуты за него отправился Ярослав Лихачев. Спустя несколько секунд Владислав Каменев «доел» момент на пятаке и вывел гостей вперед. Через минуту диктор на арене вновь объявил, что автором заброшенной шайбы стал номер 94, Владислав Каменев. Форвард подправил бросок Константина Окулова и оформил дубль.

Болельщики на трибунах уже и не надеялись увидеть возвращение команды в игру, но произошло что-то невероятное. В середине третьего игрового отрезка Дубакин смог сократить отставание в счете. Эта шайба для игрока стала первой заброшенной в КХЛ. Несколько минут спустя поздравления от партнеров принимал Игнат Коротких, который также впервые отличился на взрослом уровне.

«Амур» перевел игру в овертайм. Команда имела несколько хороших моментов, но подкачала реализация. В серии буллитов удачливее оказались армейцы. «Тигры» ни разу не зажгли фонарь за владениями Всеволода Скотникова. А Янис Калниньш доставал шайбу из ворот после штрафных бросков Сергея Плотникова и Константина Окулова.

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