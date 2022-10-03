«Амур» завершил гостевую серию поражением и возвращается в Хабаровск

«Амур» не смог дожать хозяев льда и уступил в овертайме 2:3 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Дальневосточники провели последнюю встречу выездной серии в Казани. Последний раз «Амур» вырывал победу на «Татнефть Арене» аж в 2009 году. Встреча прошлого сезона завершилась победой «Ак Барса» в овертайме. В этот раз хабаровчане были близки к повторению давнего результата, но все же упустили шансы и довели дело до дополнительного времени, где казанцы «на классе» оказались сильнее.

Инициативу в первом периоде подчистую забрал звездный состав коллектива из Татарстана. Только чудом ворота Яниса Калниньша остались «сухими». Тиграм же оставалось надеяться на быстрые контрвыпады. В ходе одной из таких атак Ярослав Лихачев мог вывести Перескокова на свидание с вратарем хозяев, но пас был перехвачен защитниками. Первый период завершился с нулями в графе заброшенных шайб.

А вот вторая двадцатиминутка перевернула все с ног на голову. Защищающийся «Амур» вышел вперед. Кто бы мог подумать, что собственное удаление сыграет на руку подопечным Вадима Епанчинцева. Отбывший свой двухминутный штраф Александр Шаров пулей вылетел из бокса. Партнеры, заметив это, сделали передачу через всю среднюю зону. Сольный проход с защитником на спине удался и форвард «Амура» в ближней дуэли переиграл Мифтахова.

Где один гол, там и два. Впервые за хабаровчан отличился Павел Махановский. Нападающий заставил защитника соперника пустить шайбу по борту, но случайный отскок доставил снаряд прямо на пятак, откуда она и была отправлена за линию ворот. Примечательно, что «Амур» в это время находился в меньшинстве.

Два быстрых гола изменили ход игры и уже дальневосточники чувствовали себя более уверенно. Однако хозяева не захотели мириться с таким раскладом и отквитали одну шайбу в концовке периода. Нерасторопность защитников «Амура» позволила Зарипову и Радулову оказаться перед воротами, разыграть быструю комбинацию и прошить Калниньша.

Третий игровой отрезок начался с того, что «Ак Барс» сравнял счет. Никита Дыняк сделал круг по зоне, отдал шайбу на партнера и выкатился перед воротами. Точный прострел от Глухова удалось замкнуть - 2:2. Латышский вратарь хабаровского «Амура» до конца оставлял команду в игре, выручая даже в самых безвыходных ситуациях.

Командам не хватило основного времени, чтобы выявить победителя и игра перешла в овертайм. «Амур» не смог реализовать численное преимущество после удаления игрока казанского клуба. И тут же, не разобравшись на смене, получили две минуты за нарушение численного состава. Обороняться пришлось против наигранной годами связки Шипачева и Кагарлицкого, которые на клеточном уровне чувствуют, где окажется партнер в то или иное время. Защитников хабаровской команды в несколько движений развезли по всей зоне.

Шайба оказалась перед воротами, где ее пытался выцарапать Александр Радулов. Подкараулить отскок удалось Дмитрию Кагарлицкому, который легким движением кистей отправил ее в ворота, установив окончательный счет на табло.

«Амур» вновь уезжает из Казани с поражением. Но не с пустыми руками, а с заработанным баллом. Команда уже летит в Хабаровск, где 6 октября встретится с хоккейным клубом «Сочи».

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